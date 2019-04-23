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​Накануне съезда

Юлия Магер

Открывая заседание Политического совета, на котором была утверждена повестка XIX съезда, первый заместитель Председателя партии «Nur Otan» Маулен Ашимбаев отметил, что происходящие в эти дни события важны не только для казахстанского общества, но и для наших зарубежных партнеров. «Nur Otan» выступает гарантом сохранения курса Первого Президента Казахстана.

Принимая решение о выдвижении кандидата для участия в президентских выборах, в партии намерены сохранить и приумножить начатые Елбасы масштабные реформы в экономической, социальной, политической и духовной сферах. Эти приоритеты останутся главными направлениями работы политической организации.

– За 20 лет истории «Nur Otan» благодаря авторитету Первого Президента Казахстана, Председателя партии стала самой многочисленной и лидирующей политической силой в стране. В связи с этим ее миссию в нас­тоящий период мы видим в том, чтобы быть главным гарантом сохранения преемственности курса Елбасы по дос­тижению всех стратегических целей, поставленных Первым Президентом Казахстана. «Nur Otan» будет сохранять приверженность фундаментальным для нашей страны ценностям, определенным Председателем партии. Это независимость, общенациональное единство, конкурентоспособная сильная экономика, интеллектуальное процветаю­щее общество, построение справедливого государства, уважаемого во всем мире. Для достижения этих целей партия должна сохранять и укреплять политичес­кое лидерство в долгосрочной перспективе. Это накладывает на нас особую ответственность, – подчеркнул Маулен Ашимбаев.

Он напомнил, что, согласно Уставу партии «Nur Otan», выдвижение кандидатов в Президенты РК относится к исключительной компетенции съезда – высшего руководящего органа политичес­кой организации, и этот вопрос станет ключевым в повестке. За это члены Политсовета проголосовали единогласно.

– Председатель партии ­Нурсултан Абишевич ­Назарбаев поручил нам мобилизовать ресурсы и принять самое активное участие в предстоящей выборной кампании. Партия готова выдвинуть своего кандидата на президентские выборы, его имя будет озвучено Председателем партии на XIX съезде. Выдвижение кандидата в Президенты страны от нашей партии на основе предложения Первого Президента Казахстана является важнейшим фактором преемственности, ярким символом приверженности курсу Елбасы, – отметил Маулен Ашимбаев.

На заседании Политсовета также выступили депутат Сената Парламента РК Аскар Бейсенбаев, первый зампредседателя филиала «ССГПО» партии «Nur Otan» Александр Макаренко, руководитель ОФ «Фонд молодежных лидеров «G-38» Айсулу Ерниязова.

Члены Политсовета также рассмотрели и рекомендовали персональные составы рабочих органов предстоящего XIX съез­да – мандатной, счетной и редакционной комиссий, а также секретариата.

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