​Накануне съезда

Открывая заседание Политического совета, на котором была утверждена повестка XIX съезда, первый заместитель Председателя партии «Nur Otan» Маулен Ашимбаев отметил, что происходящие в эти дни события важны не только для казахстанского общества, но и для наших зарубежных партнеров. «Nur Otan» выступает гарантом сохранения курса Первого Президента Казахстана.
Принимая решение о выдвижении кандидата для участия в президентских выборах, в партии намерены сохранить и приумножить начатые Елбасы масштабные реформы в экономической, социальной, политической и духовной сферах. Эти приоритеты останутся главными направлениями работы политической организации.
– За 20 лет истории «Nur Otan» благодаря авторитету Первого Президента Казахстана, Председателя партии стала самой многочисленной и лидирующей политической силой в стране. В связи с этим ее миссию в настоящий период мы видим в том, чтобы быть главным гарантом сохранения преемственности курса Елбасы по достижению всех стратегических целей, поставленных Первым Президентом Казахстана. «Nur Otan» будет сохранять приверженность фундаментальным для нашей страны ценностям, определенным Председателем партии. Это независимость, общенациональное единство, конкурентоспособная сильная экономика, интеллектуальное процветающее общество, построение справедливого государства, уважаемого во всем мире. Для достижения этих целей партия должна сохранять и укреплять политическое лидерство в долгосрочной перспективе. Это накладывает на нас особую ответственность, – подчеркнул Маулен Ашимбаев.
Он напомнил, что, согласно Уставу партии «Nur Otan», выдвижение кандидатов в Президенты РК относится к исключительной компетенции съезда – высшего руководящего органа политической организации, и этот вопрос станет ключевым в повестке. За это члены Политсовета проголосовали единогласно.
– Председатель партии Нурсултан Абишевич Назарбаев поручил нам мобилизовать ресурсы и принять самое активное участие в предстоящей выборной кампании. Партия готова выдвинуть своего кандидата на президентские выборы, его имя будет озвучено Председателем партии на XIX съезде. Выдвижение кандидата в Президенты страны от нашей партии на основе предложения Первого Президента Казахстана является важнейшим фактором преемственности, ярким символом приверженности курсу Елбасы, – отметил Маулен Ашимбаев.
На заседании Политсовета также выступили депутат Сената Парламента РК Аскар Бейсенбаев, первый зампредседателя филиала «ССГПО» партии «Nur Otan» Александр Макаренко, руководитель ОФ «Фонд молодежных лидеров «G-38» Айсулу Ерниязова.
Члены Политсовета также рассмотрели и рекомендовали персональные составы рабочих органов предстоящего XIX съезда – мандатной, счетной и редакционной комиссий, а также секретариата.