Общество

Накануне зимы власти Северо-Казахстанской области сделали работу над ошибками прошлого сезона

Андрей Кратенко

Кусачий снег

Ошибок же, мягко говоря, было немало. Наглядное подтверждение тому – уродливые последст­вия очистки улиц от снега: вывернутые бордюры, сломанные деревья и раздавленная брусчатка. И оказалось, никто за это никакой ответственности не несет. Значит, все может повториться и в новом сезоне?

На заседании областного акимата обсуждался вопрос зимнего содержания дорог. Руководитель управления пассажирского транс­порта и автомобильных дорог Максат Баяхмет сообщил, что на содержание дорог областного значения предусмотрен один миллиард тенге. Планируется задействовать 114 единиц техники, а это 100% от норматива, и вся техника якобы подготовлена.

Куда меньше оптимизма вызывают дороги районного значения, а их протяженность примерно 5 000 км. На их зимнее содержание не хватит ни сил, ни средств, хотя треть из них обслуживают сельские предприятия.

Выяснилось еще, что в организации, обслуживающей дороги республиканского значения, половина снегоуборочной техники эксплуатируется больше десяти лет, поэтому часто ломается.

Больше всего нареканий вызвало зимнее содержание улиц Петропавловска.

– Работа жилищно-коммунального хозяйства не выдерживает никакой критики, – заявил аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов. – Предприятия, занимающиеся уборкой снега, не берегут то, что сделано. Это заметно по вывороченным бордюрам. Негабаритная техника вообще не должна появляться на улицах, все эти огромные погрузчики и грейдеры. Сколько раз меняли работников ЖКХ – все бесполезно. Брусчатку положили, а следом заезжает техника и уродует ее. При этом никто не виноват. Вывернул бордюр, сломал – и ничего! И еще какой-то химией посыпаете улицы... Нет чтобы сначала апробировать, а уже потом применять. В итоге получаете совершенно другой эффект. Бестолковщина!

Аким Петропавловска Руслан Анбаев предложил контролировать снегоуборочные работы с помощью видеокамер. Сейчас в городе установлено 400 камер наблюдения, но уже скоро их станет больше на 470 штук, из них 70 будут следить за скорос­тью движения автомобилей, все остальные – за порядком.

– Кто и сколько вывез снега – это тоже должно фиксироваться, – заметил глава региона. – Мы должны это видеть, а не так, чтобы кто-то возил воздух и еще деньги получал за это. Обеспечьте контроль стопроцентный. Поставьте камеры по маршрутам вывоза снега, установите на полигоне.

Прозвучали упреки и в адрес тех жителей Северо-Казахстанской области, которые выезжают на загородные трассы, не обращая внимания на тревожные прогнозы синоптиков. К примеру, минувшей зимой ДЧС восемь раз ограничивал движения по региону. SMS-сообщения о предстоящей метели, снегопаде или плохой видимости на автотрассах получали все, но далеко не все следовали рекомендациям спасателей.

В Северном Казахстане насчитывается 405 дорожных участков, которые быстро заметает снегом. Способствуют этому множество факторов, в том числе заросшие травой и кустарниками обочины.

Заместитель акима области Марат Тасмаганбетов отметил, что выделенных средств (1 млрд тенге) на зимнее содержание дорог может и не хватить.

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