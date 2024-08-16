Наказание – хорошо, а воспитание – важнее

Мы уже привыкли к сломанным скамейкам, разбитым остановкам и исписанным памятникам. «Ну а что такого? – скажут многие. – Никто же от этого не страдает!» А как же нравственность и общепринятые нормы поведения? Неужели мы о них забыли? Такие мысли приходят в голову, когда вспоминаешь, к примеру, об акте вандализма, который произошел в мае в Акмолинской области. Там, в городе Макинске, 17-летний злоумышленник разломал в сквере мемориальные плиты, установленные в память о павших в Великой Отечественной войне и воинах-интернационалистах.

В Алматы в начале июля местный житель разбил кирпичом стекло остановки. Очевидец снял все это на камеру своего смарт­фона и выложил в соцсети. Инцидент произошел средь белого дня, но никто из прохожих даже не сделал замечание вандалу.

А в Караганде не так давно прои­зошел вопиющий случай порчи чужого имущества. Подростки проникли в подъезд многоэтажки и ради потехи сломали стоявшую там инвалидную коляс­ку, которой пользовался ребенок с ДЦП. Там была установлена камера видеонаблюдения, поэтому полицейским удалось найти хулиганов. Однако мать ребенка-инвалида впала в отчаяние. «Коляска очень дорогая, мне ее ремонт не осилить. Но речь сейчас именно о людской человечности! – написала она в соцсети. – Некие молодые люди использовали инвалидную коляс­ку моего сына в качестве кресла, для развлечения, изломав ее до неузнаваемости! Я пишу со слезами на глазах, с болью в сердце. У меня лишь один вопрос: кто воспитал этих детей?»

Читая эти строки, осознаешь, что Глава государства не зря поручил ужесточить наказание за вандализм. «К сожалению, повальная порча всего, начиная от общественного имущества и заканчивая многовековым культурным наследием, уже стала нормой, – отметил Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании Национального курултая в марте нынешнего года. – Зачем нужно разрушать лифты в жилых домах, детские площадки во дворах, остановки на улицах?! Все это свидетельствует о невоспитанности и бескультурье».

И наказание ужесточили. В июле Глава государства подписал закон, который вносит соответствующие поправки в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях РК. Они вступят в силу 5 сентября. В частности, вырастет штраф за вандализм, то есть осквернение историчес­ких и культурных памятников, а также объектов, находящихся под защитой государства. Если сейчас он составляет от 50 до 160 МРП (от 184 до 591 тыс. тенге), то осенью нижний порог достигнет 100 МРП (369 тыс. тенге), а верхний – 200 МРП (738 тыс. тенге). Длительность ареста для любителей ломать памятники и оставлять на них надписи увеличится с 40 до 50 дней. А если совершить такое бесчинство несколько раз или группой лиц, то можно попасть в тюрьму на срок до трех лет.

Что касается умышленного повреждения чужого имущества (статья 202 УК РК), то за это правонарушение увеличивается не максимальный штраф, а устанавливается минимальный – 500 МРП. Это значит, что зло­умышленникам не удастся отделаться незначительной суммой.

Наказание за мелкое хулиганство тоже станет жестче. Штраф для тех, кто портит здания, сооружения и общественные мес­та, поднимается с 20 до 50 МРП (с 74 до 185 тыс. тенге), а максимальный срок ареста возрастает с 15 до 20 суток.

Понятно, что одними наказаниями проблему вандализма не решить. Нужно воспитывать население, приучать казахстанцев бережно относиться ко всему тому, что нас окружает. Особое внимание следует уделить подрастающему поколению. В этом убежден учитель специализированной школы-интерната информационных технологий города Караганды Станислав Кауров.

– Корни происходящего я вижу в том, что школьное образование сдвинулось в область естественно-научных дисциплин, а гуманитарная и нравственная составляющие ушли на второй план, – рассуждает педагог. – Я понимаю, что в стране была и есть большая потребность в технических специалистах. Но в результате мы упустили важный момент. Я считаю, необходимо возвращать в образовательные стандарты ценностную и нравственную составляющие.

Еще один аспект, который мы, по мнению нашего героя, упус­тили, – это приобщение детей к жизни своего города или поселка. Мы перестали ощущать себя частью того, что нас окружает. В результате стали считать, что парты в классе, скамейки в парке или вазоны с цветами на улице – это все чужое, поэтому можно ломать и портить. Как вернуть осознание того, что двор – твой, школа – твоя и город – тоже твой, а значит, надо беречь то, что нас окружает?

– Мне кажется, в первую очередь нужно приобщать подрастаю­щее поколение к прекрасному, – высказывает свое мнение учитель Станислав Кауров. – Неплохо было бы вернуть в школьную прог­рамму курс по культурологии. Я считаю, что дети, изучая шедевры мировой живописи или архитектуры, будут осознавать ценность памятников истории и культуры. И тогда у них не возникнет и мысли их осквернить.

Кроме того, по мнению карагандинского педагога, было бы полезно возродить в школах уроки краеведения. Раньше в программе был такой курс, в рамках которого дети изучали историю своего региона, знакомились с его легендами, читали об интересных местах и знаменитых земляках. Но потом крае­ведение влилось в общий курс истории, и ему почти перестали уделять внимание.

– Бывает так, что мы живем в своем городе и не знаем, что и где находится, – продолжает наш герой. – Когда мы на уроке изучаем творчество Николая Гоголя, я обычно спрашиваю у своих учеников: «А вы знаете, где в Караганде находится улица Гоголя? Где стоит бюст писателя?» И многие отвечают отрицательно. Поэтому некоторые мои коллеги используют в своей практике такую форму обучения, как выход в город. Школьники с учителем выходят на улицу и узнают много нового о том месте, в котором живут. Таким образом у детей формируется понимание, что все окружающее – не чужое, а свое.

Важную роль в воспитании молодого поколения играет личный пример, причем не столько учительский, сколько родительский. На этом аспекте карагандинские школы стараются делать акцент. Они вовлекают взрослых в жизнь своих детей. Ведь, к сожалению, многие современные родители перекладывают ответственность за воспитание своих чад на плечи педагогов.

– Да, для некоторых родителей школа – это своеобразный сейф: в начале года сдали детей, в конце – получили, – сог­ласен учитель Станислав Кауров. – Тем не менее сегодня школа стремится вовлечь взрос­лых в образовательную среду. Например, перестроен формат родительских собраний. Как они проходили, когда учились мы? Учитель вещает об отстающих детях, а родители сидят за партами и слушают. Теперь собрания – это не прилюдная экзекуция, а индивидуальная консультация. Кроме того, в моей школе, например, проводятся мероприятия с участием родителей. Как-то раз мы устраивали мастер-классы. Взрослые приходили и показывали то, что они умеют: плести из ротанга или готовить сладос­ти. Дети не просто смотрели, а принимали участие. Такие мероприятия нужны. Они позволяют взглянуть по-новому и на школу, и на своего ребенка.

В воспитании гармоничной личности нельзя сбрасывать со счетов и трудовые отношения. Станислав Кауров не видит ничего плохого в том, чтобы ученик помыл доску, убрал за собой мусор или полил цветы во дворе школы. Ведь это тоже помогает формировать в детях бережное отношение к тому, что их окружает.

– Все видели в соцсетях видео­ролики, на которых японские школьники моют свои классы. А под ними казахстанские родители писали комментарии, мол, не поз­волю своему ребенку мыть полы в классе, для этого в школе есть техничка, – говорит педагог из Караганды. – Вопрос трудового воспитания вызывает жаркие дискуссии. Я во время субботников сам беру в руки грабли и личным примером показываю, что убраться на территории своей школы – это нормально. Не все ученики меня поддерживают, но насильно я никого работать не заставляю. Другое дело – это дежурство по классу. Оно у нас ведется по графику. Я считаю правильным, что дети содержат свою территорию в порядке.

Решить проблему вандализма можно только сообща: и государство, и его граждане должны активно подключиться к процессу воспитания гармоничной личности. Культуру поведения нужно методично прививать – причем чем раньше, тем лучше. Если мы не будем этого делать, то будущие поколения ждут куда более тяжелые последствия, чем вандализм, – самоуничтожение.