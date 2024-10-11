Казахстанцы смогут по видеосвязи получить консультацию по налогам и таможне

Налоги
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Об этом сообщили в КГД, передает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

 «С 14 октября текущего года консультации по налоговым и таможенным вопросам Вы (налогоплательщики, участники ВЭД) можете получить в органах государственных доходов, обратившись по видеосвязи. Мы стремимся сделать процесс получения консультаций более простым, удобным и доступным, без необходимости посещения органов государственных доходов.  Достаточно кликнуть на указанный ниже специальный Qr-код  либо на ссылку https://kgd.qosyl.kz, видеозвонок бесплатный», - говорится в сообщении.

Для получения консультации по вопросам налоговых и таможенных услуг в окне сервиса в поле «Регион» необходимо выбрать  нужную область или город республиканского значения, по иным вопросам исполнения налоговых/таможенных обязательств – КГД (Комитет государственных доходов).

Режим работы: в будни (понедельник-пятница), с 9.00 до 18.30 часов.

#онлайн #налоги #консультации

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