Налоговики открывают дополнительный фронт борьбы с фиктивными счетами-фактурами

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По данным налоговиков, с 2021 года было выявлено более 2,6 тыс. непричастных к регистрации компаний и выписке счетов-фактур учредителей и руководителей. По этим и другим основаниям вынесено около 3,9 тыс. решений о признании регистрации и перерегистрации недействительной.

Сумма фиктивного оборота по счетам-фактурам составила более 1 трлн тенге.

В КГД отмечают, что выявляются факты оформления финансовых документов без фактической продажи товаров или выполнения работ. При этом, в ходе проверки выясняется, что такие «формальные» руководители впервые слышат о регистрации на них компаний и выписке от их имени счетов-фактур.

"Цифровой проект предусматривает применение биометрической идентификации только в особых случаях и при высокой степени риска, охват составит около 1% компаний, выписывающих электронные счета-фактуры. Процедура Digital-ID не ограничивает бизнес: ее нужно пройти лишь единожды в день в любое удобное время. Налоговые органы не будут осуществлять сбор биометрических данных, проверка будет осуществляться на сервисах, используемых на портале электронного правительства", - пояснили в пресс-службе органа.