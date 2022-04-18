Наложен арест на $28 млн – Токаеву доложили о противодействии незаконному выводу средств из Казахстана

Глава государства поручил председателю Агентства по финансовому мониторингу обеспечить соблюдение законности в расследуемых делах, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова. В ходе встречи Президенту было доложено о результатах деятельности агентства в первом квартале текущего года. Возбуждено 552 уголовных дела, более половины из которых – по тяжким и особо тяжким преступлениям. По фактам создания ОПГ начато 14 досудебных расследований. Сумма причиненного государству ущерба составила 62 млрд тенге.

Как сообщил Жанат Элиманов, в рамках Комплексного плана на 2021-2023 годы принимаются системные меры по снижению уровня теневой экономики. В таможенной сфере возбуждено 34 уголовных дела. Общая стоимость незадекларированных товаров превысила 10 млрд тенге.

Президент был проинформирован о расследовании фактов хищения 20,5 млрд тенге, выделенных на модернизацию нефтеперерабатывающих заводов.

Как доложил председатель агентства, особое внимание уделяется разрешению социальных проблем в обществе. В рамках проекта «Тариф» продолжается работа по выявлению фактов необоснованного повышения тарифов в сфере коммунальных услуг и разрушению монополий.

В Мангистауской области расследуется дело в отношении должностных лиц Министерства энергетики, акимата области и электронных торговых площадок по признакам спекуляции при реализации сжиженного газа.

В рамках поручения Президента продолжается работа по противодействию незаконному выводу средств за пределы Казахстана. На сегодня расследуется 7 уголовных дел, наложен арест на 28 млн долларов.

Отметив важность действий агентства по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и снижению теневой экономики, Глава государства поручил Жанату Элиманову во всех расследуемых уголовных делах в отношении бизнеса обеспечить неукоснительное соблюдение законности. По мнению Президента, правоохранительные и контролирующие органы должны оперативно реагировать на обращения предпринимателей и не ущемлять их права. Касым-Жомарт Токаев считает, что малый и средний бизнес нуждается в особой поддержке государства, и здесь роль АФМ имеет важное значение. Общая задача правоохранительных и контролирующих органов – содействие созданию в стране благоприятной предпринимательской атмосферы в целях обеспечения устойчивого развития нашей экономики.