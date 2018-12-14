Напавший на водителя скорой помощи в Алматы сожалеет о своем поступке

Общество
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Подозреваемым в нападении на водителя кареты скорой помощи оказался 20-летний Камиль Маликов. По его версии, машина неотложки стояла прямо перед воротами его дома и загораживала проезд, в то время, когда он собирался выезжать вместе с мамой, передает телеканал "Алматы".

"Я ему ситуацию объяснил, что мне в больницу надо и потом он резко отреагировал: сказал, что сейчас из машины выйдет и у меня какие-то проблемы будут. Я говорю: "аға, нормально разговаривайте". Он откинул свой телефон, получается ручник поднял и вышел. И ко мне вот так лицом к лицу подошел "че ты хочешь, че ты хочешь". Я ему говорю: "аға, я вас нормально попросил, нормально разговаривайте" говорю, и он получается меня схватил, а дальше я его там оттолкнул и два раза брызнул", - рассказывает Камиль Маликов.

Газовый баллончик для самообороны парень купил в одном из магазинов города, чтобы отпугивать собак. Рассказывает, что часто поздно возвращается с учебы.

"Я сейчас сожалею, что так получилось. Не надо было так брызгать, надо было просто оттолкнуть, хватило бы, но я как бы от испуга два раза брызнул на него", - вспоминает обвиняемый.

Отец Камиля не оправдывает поведение сына. Но считает, что это была именно самооборона.

"Ну, я думаю, что действительно не надо было ему так делать. Это да, то, что он действительно брызнул с баллончика", - говорит Малик Шефузов.

Подробнее об инциденте рассказала пациентка, к которой в тот вечер на вызов приехала бригада медиков.

"Я упала, у меня нога подвернулась. Мы вызвали скорую, потом вышли, и там мужчина уже лежал на земле. Мы сами ничего не поняли, нам фельдшер сказал зайдите домой. И позже мы уже вышли несколько скорых стояло и все, мы уехали", - сказала женщина.

Сам водитель скорой продолжает получать лечение. С журналистами общаться отказывается. Врачи отмечают улучшение его здоровья.

"Проводится полный объем специализированной помощи. Ожоговые раны обрабатываются специальными мазями, также проводится комплексная терапия после полного заживления ожоговых ран, после уменьшения отека, этот процесс индивидуальный. Поэтому сейчас говорить о том, что останутся какие-то последствия этого ожога, мы сейчас не можем", - сообщил заведующий ожоговым отделением ГКБ № 4 Алматы Нуржан Бикануров.

Инцидент произошел 11 декабря около 20 часов вечера в Жетысуском районе. На водителя неотложки, ожидавшего пациентку и фельдшера, брызнул из газового баллончика местный житель. По факту хулиганства полиция возбудила уголовное дело. Сейчас продолжается досудебное расследование. Напавший Камиль Маликов находится под подпиской о невыезде.




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