Нариман Курбанов завоевал «серебро» Олимпиады

Он стал первым казахстанским гимнастом, кому удалось стать призером ОИ, передает Kazpravda.kz

Фото: Сали Сабиров

Казахстанский гимнаст Нариман Курбанов завоевал серебряную медаль Олимпийских игр-2024 в Париже, сообщает Olympic.kz.

Спортсмен успешно выступил в финале упражнений на коне. За выполнение своей программы он получил 15,433 балла, что и принесло ему второе место.

Первым стал ирландец Рис МакЛенаган - 15.533. С «бронзой» завершил ОИ Стивен Недорощик из США- 15.300.

Нариман впервые принимал участие в Олимпийских играх. Его медаль стала первой в истории Казахстана, завоеванной в спортивной гимнастике на Олимпиаде.