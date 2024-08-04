Нариман Курбанов завоевал «серебро» Олимпиады

Олимпиада
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Он стал первым казахстанским гимнастом, кому удалось стать призером ОИ, передает Kazpravda.kz

Фото: Сали Сабиров

Казахстанский гимнаст Нариман Курбанов завоевал серебряную медаль Олимпийских игр-2024 в Париже, сообщает Olympic.kz.

Спортсмен успешно выступил в финале упражнений на коне. За выполнение своей программы он получил 15,433 балла, что и принесло ему второе место.

Первым стал ирландец Рис МакЛенаган - 15.533. С «бронзой» завершил ОИ Стивен Недорощик из США- 15.300.

Нариман впервые принимал участие в Олимпийских играх. Его медаль стала первой в истории Казахстана, завоеванной в спортивной гимнастике на Олимпиаде.

#олимпиада #Нариман Курбанов #спортивная гимнастика

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