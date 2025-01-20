Наркотики на 22 млн тенге изъяли у жителя Павлодара

В его автомобиле обнаружены два полиэтиленовых пакета с аналогичным содержимым

Фото: Polisia.kz

В полицию Павлодара поступила информация о мужчине - распространителе наркотических средств на территории областного центра, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК

Сотрудники полиции установили ранее судимого 29-летнего жителя Павлодара. При личном досмотре у него изъят мобильный телефон с информацией о местах нахождения запрещенных веществ, а также 16 свертков с неизвестным содержимым. В его автомобиле обнаружены два полиэтиленовых пакета с аналогичным содержимым.

В свертках находились синтетические наркотики, а в полиэтиленовых пакетах - синтетические каннабиноиды общей массой более 1,5 кг. Это соответствует примерно 4 тысячам доз, которые на черном рынке могут стоить 22 млн тенге.

Мужчина признался в содеянном и пояснил, что, намереваясь заработать, решил стать закладчиком в интернет-магазине по распространению наркотиков, надеясь на «легкие деньги».

По предварительной информации, он выполнял задачи, поставленные кураторами, забирал партии наркотиков из схронов и бесконтактным способом распространял их через тайники.

«Возбуждено уголовное дело по факту незаконного приобретения, хранения, перевозки и сбыта наркотических средств или психотропных веществ. Подозреваемый содержится под стражей. Устанавливаются его соучастники, причастные к поставке и сбыту наркотиков на территории региона», – детализировали в правоохранительных органах.

Полиция призывает граждан быть бдительными и сообщать о любых подозрительных действиях. Это поможет предотвратить преступления и защитить общество. Для этого можно обращаться по номеру 102 или воспользоваться мобильным приложением Police 102.



