Народная инициатива легла в основу создания музея хлопководства

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В далеком 1944 году, несмотря на военное время и многочисленные трудности, к 20-летию создания совхоза «Пахтаарал» решили сделать выставку, чтобы рассказать, как Мырзашөл, что в переводе на русский язык означает «голодная степь», превратился в цветущий край. Еще совсем недавно глинисто-солончаковая пустыня общей площадью около 10 тыс. кв. км была непригодной для жизни.

Освоение безжизненных земель началось в конце XIX века, когда казахские земли окончательно вошли в состав Российской империи. Перед Первой мировой войной в Голодной степи было начато сооружение оросительных каналов, а широкое вовлечение ее земель в хозяйственный оборот связывают с декретом Совета народных комиссаров от 17 мая 1918 года «Об организации оросительных работ в Туркестане». Этот документ предписывал провести ирригационные работы на площади в 500 тыс. десятин земли.

Идея организовать выставку нашла поддержку среди местного населения. В отдельно стоящее здание отдела семеноводства совхоза люди несли хранящиеся дома фотографии, книги, документы, сельскохозяйственные орудия и снаряжение, делились друг с другом воспоминаниями, по крупицам воссоздавая историю.

Экспозиция получилась яркой, насыщенной, всеобъемлющей и настолько интересной, что пос­ле того, как отметили юбилей совхоза, ни у кого не поднялась рука ее разобрать. Так и оставили. Более того, выставка время от времени пополнялась новыми экспонатами и историческими документами.

Документальных свидетельств было много. Да и как могло быть иначе, если в стремлении оживить солончаки была проделана колоссальная работа. Еще в 1869 году по инициативе генерал-губернатора Туркестанского края Константина Петровича фон Кауф­мана в степь проложили арык Мирзарабат. Впрочем, вода по нему шла недолго. Оказалось, что ресурса реки Зеравшан с трудом хватает для орошения Зеравшанской долины.

В итоге царское правительство отказалось от этой идеи, решив использовать для ирригации воды реки Сырдарьи. В 1872 году началось строительство «большого канала» по проекту инженера Николая Ульянова, но итог оказался весьма плачевным. Девятилетний труд людей, согнанных в порядке принудиловки со всех уездов, оказался напрасным, так как вода по каналу не пошла.

Спустя два года оросительными работами в Голодной степи начал заниматься сосланный в Туркестан князь Николай Константинович Романов. Шесть лет он строил так называемый Бухар-арык, планируя подать воду из Сырдарьи в Джетысайскую низменность.

Из-за ошибок проекта вода не пошла дальше нескольких километров. Князь попытался исправить ситуа­цию, привлек к работе местных мирабов, имевших опыт в ирригации.

Новый канал назвали именем Николая I. Он брал свое начало возле нынешнего города Беговата и доходил почти до землевладений бывшего совхоза «Мирзачуль» Мактааральского района. Осенью 1896 года вода по этому каналу дошла почти до середины Голодной степи, хотя технические параметры оросителя делали его пропускную способность минимальной.

Вскоре Романов продал свое детище царской казне, и с тех пор орошением Голодной степи стало заниматься царское правительство, начав в 1890 году сооружение нового магистрального канала. Он строился почти 14 лет, поскольку средств отпускалось мало и не хватало рабочей силы. Выделеннные в 1911 году средства в размере около 5 млн рублей позволили в течение трех последующих лет завершить проект.

Князю Романову в экспозиции отвели отдельный стенд, чтобы отразить все этапы освоения Голодной степи.

Есть здесь и так называемый Ленинский декрет, подписанный 17 мая 1918 года. Он оговаривал ассигнование 5 млн рублей на «орошение 500 тысяч десятин Голодной степи…». Документ стал судьбоносным в освоении этих территорий.

Большинство каналов, строившихся в 20-х годах прошлого века, используется до сих пор. Одно из самых крупных ирригационных сооружений того времени – канал имени Кирова, ныне – межгосударственный канал «Достық».

Как стало известно из материа­лов музея, не менее интересной и богатой оказалась и история соз­дания первого в Казахстане хлопководческого совхоза «Пахтаарал». В конце 1922 года экономическое представительство Закавказских республик заключило договор с Наркомземом Туркестанской рес­публики на аренду земельного участка, намереваясь заняться возделыванием хлопчатника.

«Грузаренда» – так называлась новая хозяйственная организация, также внесла свою лепту в орошение безводных земель, но наладить рентабельное хлопководство так и не смогла. Спустя два года, понеся огромные убытки, «Грузаренда» отказалась от своих планов. Туркестанский хлопковый комитет 1 ноября 1924 года принял решение о создании на этой территории семенного хозяйства «Пахтаарал». Хлопковые площади на общем фоне пока еще безлюдной Голодной степи казались в то время цветущим островком, поэтому и назвали совхоз «Пахтаарал», что означает «Хлопковый остров».

С каждым годом размеры принадлежащей ему территории увеличивались, обрастая тысячами гектаров новых орошаемых земель. В 1925 году была заложена центральная усадьба совхоза, выросшая до благоустроенного уютного поселка. Во главе поселкового совета встал бывший моряк крейсера «Варяг», выходец из малоземельных крестьян Тамбовской губернии Федор Семенов.

А вот с председателями совхоза поначалу не везло. За год с небольшим их сменилось целых три, пока этот пост не занял Александр Семенович Орлов. Это благодаря его стараниям совхоз «Пахтаарал» вскоре стал известен всему Союзу и гремел своими рекордами, достижения­ми и благоустройством. По его предложению в поселке разбили аллеи и выложили тротуары, вдоль арыков высадили сот­ни тысяч деревьев, превратив некогда безжизненную степь в цветущий оазис.

За первые пять лет работы совхоз продал государству 337,2 тыс. центнеров хлопка-сырца, подняв его урожайность до 13,7 центнера с гектара. К 1930 году в совхозе было уже около 5,5 тыс. рабочих. Первые годы хлопок сеяли, как и собирали, вручную, а конные сеялки и культиваторы появились уже потом. Все это наглядно представлено в экспозиции музея.

Совхоз «Пахтаарал» был первым, куда направлялась новейшая по тем временам техника. Десять тракторов «Универсал» мощностью 30 лошадиных сил каждый, 38 «Фордзонов», закупленных в США за валюту, припарковались именно здесь. Один из таких «Фордзонов», отработавших свое на хлопковых полях, получил прописку у здания музея.

Вскоре отдел семеноводства переселили в другое здание, а этот корпус, построенный из сырцового кирпича в 1930 году и прекрасно вписывающийся своей архитектурой в центр поселка, оставили под музей.

В 1974 году он получил статус народного. С 1984 года совхозный музей перешел в подчинение Министерства культуры КазССР. Решение об этом подписывал Абиш Кекильбаев, будучи заместителем министра культуры. Сейчас ГККП «Музей истории хлопководства Туркестанской области» относится к управлению культуры и туризма Туркестанской области.

Вот так, по сути дела, народная инициатива легла в основу создания музея, рассказывающего не только об отдельно взятом совхозе, но и истории целой отрасли народного хозяйства.