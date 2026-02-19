Музыкальные инструменты из коллекции Димаша представили в Алматы

В начале торжественного открытия выставки прозвучали песни «Тау ішінде» и «Қазақстаным»

Фото: Dimashnews.com

В Музее народных музыкальных инструментов имени Ыхлама в Алматы состоялось торжественное открытие выставки «Димаш: бір дауыс – мың ел» («Димаш: Один голос – тысяча народов»), на которой представлены музыкальные инструменты из личной коллекции певца, композитора, продюсера, народного артиста Казахстана и Кыргызстана Димаша Кудайбергена, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Dimashnews.com 

На выставке представлено более 70 экспонатов из личной коллекции Димаша. В экспозиции представлены семейные реликвии — баян, переданный артисту его дедушкой, пан-флейта, подаренная всемирно известным румынским виртуозом Георге Замфиром, сценический костюм, специально созданный для Димаша личным стилистом Майкла Джексона Гоко Залди, традиционный якутский инструмент хомус, побывавший в космосе во время Международной 30/31 космической экспедиции в 2011–2012 годах и  другие интересные экспонаты.

В начале торжественного открытия выставки прозвучали песни «Тау ішінде» и «Қазақстаным» из репертуара Димаша в исполнении детского хора «Алатауского районного детского творческого и инновационного центра».

В церемонии приняли участие руководитель творческого центра DimashAli Канат Айтбаев,  заслуженный деятель РК, кавалер ордена «Курмет» Светлана Айтбаева, директор «Алматинского музейного объединения» Ляззат Сагындыкова.

Заведующий «Музеем народных музыкальных инструментов имени Ыхласа» Бауыржан Жанибеков поделился историей открытия музея и выставки. В этом году музею исполнилось 45 лет.

« Началось все с того, что мы мечтали получить в выставочный фонд домбру Димаша, поскольку вклад, который он вносит в развитие нашей культуры, просто фантастический. Когда мы связались со Светланой Ермековной, она рассказала нам о коллекции инструментов. Я знал о существовании коллекции Димаша, но не думал, что инструментов так много.  История музея началась в 1981 году, когда мой отец собрал коллекцию инструментов. На них играл  фольклорно-этнографический ансамбль «Сазген». Он сейчас стал большим профессиональным коллективом, в котором начинали свой творческий путь многие музыканты. Практически все официальные международные делегации посещают наш музей, открывая для себя разные стороны нашей культуры. Гости и представители консульства делятся с нами своими инструментами, пополняя коллекцию музея», – отметил он.

Данияр Жанкабаев  руководитель отдела народных инструментов музея, рассказал, что в музее выставлены музыкальные инструменты выдающихся личностей, живших в 19-20 веках, таких как Курмангазы, Мухамбаев, Абай. 

Когда выяснилось, что в коллекции Димаша находится множество инструментов разных культур и народностей, было решено организовать отдельную выставку.

«Узбекали Жанибеков — выдающаяся личность казахского народа. Этот прекрасный музей родился благодаря искреннему и доброму намерению его сердца. Если есть преемственность поколений, будет и нация. Там, где есть нация, будет и государство»,  сказал Канат Айтбаев в приветственной речи.

Он отметил, что в какой бы стране не был Димаш, его поклонники дарят ему подарки, отражающие их культуру.

Светлана Айтбаева поделилась, что самый  первый подарок, который был преподнесен Димашу — это «Гусли» от белорусского фан-клуба.

«Это были гусли, вышедшие из рук очень искусного мастера. С него и начала формироваться коллекция Димаша. Однажды мы говорили с Бауржаном ага, и он попросил одну из домбр Димаша для музея Ыхласа. Тогда я рассказала, что у Димаша есть коллекция, собралось уже немало инструментов. И вот теперь это вылилось в такое большое мероприятие»,  говорит она.

В завершение мероприятия Димаш торжественно передал в фонд «Музея народных музыкальных инструментов имени Ыхласа» свою личную домбру, на которой он играл с детства.

А в личную коллекцию музыкальных инструментов Димаша Кудайбергена, в свою очередь, была передана копия оригинальной домбры Абая Кунанбаева.

