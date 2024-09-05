Нарушила ли Air Astana права Бибигуль Тулегеновой – ответ главы Минторговли

По его мнению, у авиакомпании есть правила и регламент, однако и этические нормы должны быть приняты во внимание

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев, ответил на вопрос журналистов в Сенате, нарушила ли Air Astana права народной артистки Бибигуль Тулегеновой, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

По его мнению, у авиакомпании есть правила и регламент, однако и этические нормы должны быть приняты во внимание.

«Есть правила и регламент, но есть и этическая сторона этого вопроса. Существуют общие правила: что не разрешено, то запрещено, что не запрещено, то разрешено. Это человек (Бибигуль Тулегенова – прим. автора), который имеет сложности функциональные, было тяжело дойти. В этом случае, на мой взгляд, сотрудники могли использовать этот принцип, сделать такое исключение. И это касается не только нашей уважаемой артистки. То же самое: когда необходима экстренная медицинская помощь, мы же не следуем бюрократически обозначенным коридорам. Мы всегда действуем пропорционально угрозе или риску причинения вреда здоровью человека», - сказал глава Минторговли.

Отвечая на вопрос журналистов, было ли нарушено право потребителя Бибигуль Тулегеновой, он вновь отметил, что в случае нестандартных ситуаций возможны исключения.

«В конкретных случаях всегда, если, например, условия нарушаются с точки зрения предоставления услуг, это считается нарушением прав потребителей. Но это бывают нестандартные случаи, к ним надо индивидуально подходить. Те меры, которые принимают сотрудники аэропорта и разных служб, они всегда должны в первую очередь обеспечить безопасность здоровью своих клиентов», - добавил Шаккалиев.

Ранее сообщалось, что при посадке на самолет произошел конфликт - сотрудница авиакомпании, которая контролировала проход пассажиров, грубо разговаривала с народной артисткой Казахстана Бибигуль Тулегеновой.

Министр культуры и информации РК Аида Балаева высказалась о конфликте, возникшем в аэропорту Астаны между народной артисткой Бибигуль Тулегеновой и сотрудницей авиакомпании Air Astana.