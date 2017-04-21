​Нас считают фаворитами

На пресс-конференции в Монреале мы спросили наших спортсменок о том, успели ли они акклиматизироваться и не даст ли разница во времени преимущество принимающей стороне?

И Ярослава Шведова, и Галина Воскобоева, и примкнувшая к ним накануне Юлия Путинцева однозначно ответили, что это не является проб­лемой для людей, профессионально занимающихся теннисом, а значит, и очень часто путешествующих по всей планете. Причем меньше всего это сказывается на Юлии, которая прилетела из США, из города, который находится на одном поясе с Монреалем. А вот что будет с Камилой Керимбаевой, которая все еще не добралась до Канады из Шымкента, где она на днях выиграла турнир ITF с призовым фондом в 15 000 долларов, мы постараемся узнать уже сегодня – надеемся, что она успешно доберется и сразу же приступит к усиленным тренировкам.

Так как за эти дни мы очень часто общались со Шведовой и Воскобоевой, то основные вопросы постарались задавать именно Путинцевой. И последняя заверила нас, что находится в очень хорошей форме и готова подарить казахстанцам радость от очередных побед, по крайней мере приложит к этому все усилия. В последнее время она отрабатывает более агрессивную тактику игры с мячом, которую и постарается применить к своим соперницам.

А возможность у нее такая будет, ведь против нас выступает одна из самых молодых сборных мира. Так, первой ракетке Канады на Кубке Федерации Франсуазе Абанде всего 20 лет, а второй – Бьянке Ванессе Анд­рееске и вовсе исполнилось лишь 16, следующей же в ранге Кэтрине Себов – 18, а самой старшей из них Габриэле Дабровски – 25 лет. Но несмотря на все это, они все же представляют довольно серьезную силу, которая может преподнести сюрпризы, тем более что девочки выступают у себя дома. Поэтому именно опыт наших спортсменок назвал наибольшей угрозой для хозяев корта капитан канадской команды Сильвен Брюно. А на наш вопрос, как же они справятся с соперниками без лидера команды Эжени Бушар, ответил, что сила этой команды в единстве, а также в том, что им предоставляется уникальная возможность проверить себя в борьбе со столь искушенными бойцами.

Думается, что в дни матча на арене будет особая атмосфера, а положительный тон будут задавать наши болельщики, которые уже прибывают в Канаду, чтобы поддержать свою любимую команду.