Население Казахстана превысило 20,2 миллиона человек

Согласно данным Бюро, с начала года прирост населения превысил 168 тысяч человек.

«Численность городского населения значительно увеличилась. С начала года в городах Казахстана проживает более 12,68 миллиона человек, что на 173 171 человека больше по сравнению с началом 2024 года. В то же время численность сельского населения сократилась на 5 164 человека, составив около 7,5 миллиона человек», – сообщает БНС.