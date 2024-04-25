Население Кыргызстана достигло почти 7,2 млн человек

В январе-феврале 2024 года численность увеличилась на 18,7 тыс. человек или на 0,3%, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Kabar.kg

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В материале Нацстаткома говорится, что население страны на 1 марта 2024 года составило 7 млн 181 тыс. человек.

По данным Департамента регистрации населения и актов гражданского состояния, в январе-феврале 2024 года в органах ЗАГС зарегистрировано 23,3 тыс. новорожденных, или 19,8 на 1 000 населения (19,6 - в январе-феврале 2023г.) и 5,9 тыс. умерших, или 5,0 на 1000 населения (4,7 - в январе-феврале 2023г.).

В результате, естественный прирост населения составил 17,4 тыс. человек, или 14,8 на 1 000 населения (14,9 - в январе-феврале 2023г.).