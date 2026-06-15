Живая история степи: этнокультурный фестиваль пройдет в области Ұлытау

Жителей и гостей региона приглашают принять участие в традиционном мероприятии
В сердце Ұлытау пройдет республиканский этнокультурный фестиваль «Көкмайса – живая история степи», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на областной акимат
Мероприятие состоится в селе Ералиев Жанааркинского района 27 июня в 10:00.
В программе:
- Этноаулы и национальные традиции
- Обряд кымызмурындык
- Национальные спортивные игры
- Выставки ремесленников
- Историческое зрелище с одновременным доением 500 кобылиц
- Большой концерт с участием известных артистов
«Көкмайса» — это уникальный фестиваль, где оживает дух Великой степи, традиции и культура казахского народа. Приглашаем всех стать частью живой истории степи», — добавили в акимате.