Живая история степи: этнокультурный фестиваль пройдет в области Ұлытау

Жителей и гостей региона приглашают принять участие в традиционном мероприятии

Фото: архив Kazpravda.kz

В сердце Ұлытау пройдет республиканский этнокультурный фестиваль «Көкмайса – живая история степи», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на областной акимат

Мероприятие состоится в селе Ералиев Жанааркинского района 27 июня в 10:00.

В программе:

- Этноаулы и национальные традиции

- Обряд кымызмурындык

- Национальные спортивные игры

- Выставки ремесленников

- Историческое зрелище с одновременным доением 500 кобылиц

- Большой концерт с участием известных артистов