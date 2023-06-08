"Нашим людям предстоит принять новые идеи и способы мышления" – Токаев

Фото пресс-службы президента РК

Касым-Жомарт Токаев выступил на заседании Совета иностранных инвесторов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Как отметил глава государства, цифровизация уже стала определяющим фактором конкурентоспособности целых стран и регионов. По прогнозам, в течение 10 лет до 70% мировых товаров и услуг будут производиться с использованием цифровых технологий.

"Мы в Казахстане четко понимаем критическую важность данной тенденции. Другими словами, цифровизация стала для нас приоритетом национального уровня. Мы намерены стать одним из крупнейших и наиболее продвинутых цифровых хабов в Евразии. Недавно 62 страны единогласно поддержали создание в Казахстане Центра цифровых решений Организации Объединенных Наций для устойчивого развития Центральной Азии. Мы рассматриваем это как символ доверия и важную веху для выхода Казахстана на мировую арену", - сказал Токаев.

Он подчеркнул, что центр призван интегрировать глобальные, региональные и национальные интересы, направленные на предотвращение возникновения "цифровых стен" между странами.

"Мы все знаем, что человеческий капитал является приоритетом, но в то же время представляет собой большую проблему на пути к цифровой трансформации. Мы должны понимать, что управление цифровыми тенденциями потребует изменения нашего подхода к цифровой грамотности и образованию. Конечная цель – сформировать креативное общество, ориентированное на цифровой рост. Нашим людям предстоит принять новые идеи, новые способы мышления и созидания", - добавил президент.