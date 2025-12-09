При этом эффективность любой государственной программы зависит от активного участия в ней населения страны.

В Министерстве культуры и информации рассказали о принимаемых в последнее время законодательных инициативах. Так, создан Корпоративный фонд развития креативных индустрий, в функции которого входит поиск талантов, развитие проектов и продвижение отечественного креативного продукта на меж­дународные рынки. Деятельность фонда предусматривает финансовые и нефинансовые меры поддержки, включая гранты и конкурс­ные программы. Кроме того, принята норма по финансированию фонда, согласно которой не менее 3% дохода от реализации лотерейных билетов будет направляться на развитие креативных индустрий.

Поправками в Закон «О культуре» внесены изменения касательно расширения компетенции местных исполнительных органов по сохранению и развитию библиотечного фонда, а также наделению библиотек функцией по организации и проведению образовательных и культурных мероприятий с предоставлением помещений. Это положительно повлияет на развитие библиотечной системы в целом по стране, позволит улучшить инфраструктуру и социальное самочувствие работников сферы.

Разработан законопроект, запрещающий регистрироваться на онлайн-платформах детям до 16 лет. Технические нормы еще будут обсуждаться, но в мире уже такие прецеденты есть. Более того, родительская общественность нашей страны направила большое количество обращений МКИ с просьбой рассмотреть возможность таких ограничений. Многие страны принимают подобные меры, касающиеся безопасности детей.

В целом уровень противоправного контента в Интернете растет: это буллинг, распространение наркотических веществ, пропаганда порнографии, религиозного экстремизма и терроризма. И МКИ тесно взаи­модействует со всеми администраторами социальных сетей по удалению противоправного контента. Несмотря на то что механизм блокировки весьма сложный и требуются существенные обоснования, такой контент активно блокируется и удаляется.

«Перечень большой, и каждый раз, обращаясь к администраторам соцсетей, нам приходится квалифицировать этот контент, делать сноски на конкретные статьи законов, которые нарушены, и обосновывать, почему его нужно удалить. У них есть свои юристы, которые проводят экспертизу, и только потом блокируют», – пояснили в министерстве.

Для защиты граждан предлагается контро­лировать контент в кино, СМИ и на онлайн-платформах. Для этого при Министерстве культуры и информации будет создана экс­пертная комиссия.

Например, фильм «Ауру» изначально был заявлен как 18+, но в прокате получил возрастной рейтинг 21+. Как пояснили в министерстве, из-за многочисленных сцен чрезмерного насилия и многочисленного использования ненормативной лексики.

«Когда дело касается одного фильма, многие говорят – это цензура. Но мы действуем с точки зрения государственных интересов. Если государство будет игнорировать такие явления, то мы получим практически неуправляемый процесс. Продюсерские компании будут понимать, что их не контролируют, уровень такого контента будет расти. Поэтому, естественно, мы ограничиваем. Это касается использования нецензурной лексики (представьте, в какой среде мы будем жить, если пустим это на самотек?), сцен насилия (некоторые фильмы демонстрируют высокую степень жестокости, поэтому мы ограничиваем, ставя возрастной ценз)», – прокомментировали в МКИ.

Также в ведомстве ответили на вопрос, связана ли отсрочка Сенатом рассмотрения поправок, касающихся пропаганды ЛГБТ, с визитом делегации ЕС в Астану, как посчитали некоторые журналисты. Это чистая случайность, заверили чиновники.

«Запрет пропаганды ЛГБТ коснется 17 законов, в числе которых законы «О защите прав детей», «О браке и семье» и другие. У сенаторов были вопросы по отдельным поправкам, их согласованности, юридической технике, не все из них получилось оперативно снять. Поэтому с учетом большого объема работы так получилось, что эти поправки сначала включили в повестку заседания, а затем сняли, – сообщили в ведомстве. – Закон одно­значно будет принят. И важно понимать, что мы не ограничиваем права людей, как некоторые считают. В Конституции Казахстана гарантированы равные права и возможности каждому и неприкосновенность личной жизни. И это не касается образовательных или научных дискуссий о гендере. Мы говорим о запрете целенаправленной пропаганды. Наше государство всегда выступало за традиционные ценности, и мы должны усилить эту политику».

Поясняя, почему вообще возникла необходимость подобных поправок, в МКИ напомнили, что это лежало в основе решения по петиции, которую рассматривали летом прошлого года, когда рабочая группа предложила ввести зап­рет пропаганды ЛГБТ среди несовершеннолетних пос­ле ряда исследований.

Наряду с этим стоит признать, что в казахстанском информационном пространстве появились книги и фильмы, которые пропагандируют однополые браки. Но такие союзы запрещены нашим законодательством. И в целом это касается демографии, а значит, национальной безопасности страны. Все это подвигло общественность и депутатов поднять данный воп­рос и принять меры законодательного регулирования.