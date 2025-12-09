Насилие и брань в кино недопустимы

Статьи,По существу
78
Асель Муканова
редактор отдела информации и права

Государственная политика в социальной сфере должна быть понятна всем гражданам

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

При этом эффективность любой государственной программы зависит от активного участия в ней населения страны.

В Министерстве культуры и информации рассказали о принимаемых в последнее время законодательных инициативах. Так, создан Корпоративный фонд развития креативных индустрий, в функции которого входит поиск талантов, развитие проектов и продвижение отечественного креативного продукта на меж­дународные рынки. Деятельность фонда предусматривает финансовые и нефинансовые меры поддержки, включая гранты и конкурс­ные программы. Кроме того, принята норма по финансированию фонда, согласно которой не менее 3% дохода от реализации лотерейных билетов будет направляться на развитие креативных индустрий.

Поправками в Закон «О культуре» внесены изменения касательно расширения компетенции местных исполнительных органов по сохранению и развитию библиотечного фонда, а также наделению библиотек функцией по организации и проведению образовательных и культурных мероприятий с предоставлением помещений. Это положительно повлияет на развитие библиотечной системы в целом по стране, позволит улучшить инфраструктуру и социальное самочувствие работников сферы.

Разработан законопроект, запрещающий регистрироваться на онлайн-платформах детям до 16 лет. Технические нормы еще будут обсуждаться, но в мире уже такие прецеденты есть. Более того, родительская общественность нашей страны направила большое количество обращений МКИ с просьбой рассмотреть возможность таких ограничений. Многие страны принимают подобные меры, касающиеся безопасности детей.

В целом уровень противоправного контента в Интернете растет: это буллинг, распространение наркотических веществ, пропаганда порнографии, религиозного экстремизма и терроризма. И МКИ тесно взаи­модействует со всеми администраторами социальных сетей по удалению противоправного контента. Несмотря на то что механизм блокировки весьма сложный и требуются существенные обоснования, такой контент активно блокируется и удаляется.

«Перечень большой, и каждый раз, обращаясь к администраторам соцсетей, нам приходится квалифицировать этот контент, делать сноски на конкретные статьи законов, которые нарушены, и обосновывать, почему его нужно удалить. У них есть свои юристы, которые проводят экспертизу, и только потом блокируют», – пояснили в министерстве.

Для защиты граждан предлагается контро­лировать контент в кино, СМИ и на онлайн-платформах. Для этого при Министерстве культуры и информации будет создана экс­пертная комиссия.

Например, фильм «Ауру» изначально был заявлен как 18+, но в прокате получил возрастной рейтинг 21+. Как пояснили в министерстве, из-за многочисленных сцен чрезмерного насилия и многочисленного использования ненормативной лексики.

«Когда дело касается одного фильма, многие говорят – это цензура. Но мы действуем с точки зрения государственных интересов. Если государство будет игнорировать такие явления, то мы получим практически неуправляемый процесс. Продюсерские компании будут понимать, что их не контролируют, уровень такого контента будет расти. Поэтому, естественно, мы ограничиваем. Это касается использования нецензурной лексики (представьте, в какой среде мы будем жить, если пустим это на самотек?), сцен насилия (некоторые фильмы демонстрируют высокую степень жестокости, поэтому мы ограничиваем, ставя возрастной ценз)», – прокомментировали в МКИ.

Также в ведомстве ответили на вопрос, связана ли отсрочка Сенатом рассмотрения поправок, касающихся пропаганды ЛГБТ, с визитом делегации ЕС в Астану, как посчитали некоторые журналисты. Это чистая случайность, заверили чиновники.

«Запрет пропаганды ЛГБТ коснется 17 законов, в числе которых законы «О защите прав детей», «О браке и семье» и другие. У сенаторов были вопросы по отдельным поправкам, их согласованности, юридической технике, не все из них получилось оперативно снять. Поэтому с учетом большого объема работы так получилось, что эти поправки сначала включили в повестку заседания, а затем сняли, – сообщили в ведомстве. – Закон одно­значно будет принят. И важно понимать, что мы не ограничиваем права людей, как некоторые считают. В Конституции Казахстана гарантированы равные права и возможности каждому и неприкосновенность личной жизни. И это не касается образовательных или научных дискуссий о гендере. Мы говорим о запрете целенаправленной пропаганды. Наше государство всегда выступало за традиционные ценности, и мы должны усилить эту политику».

Поясняя, почему вообще возникла необходимость подобных поправок, в МКИ напомнили, что это лежало в основе решения по петиции, которую рассматривали летом прошлого года, когда рабочая группа предложила ввести зап­рет пропаганды ЛГБТ среди несовершеннолетних пос­ле ряда исследований.

Наряду с этим стоит признать, что в казахстанском информационном пространстве появились книги и фильмы, которые пропагандируют однополые браки. Но такие союзы запрещены нашим законодательством. И в целом это касается демографии, а значит, национальной безопасности страны. Все это подвигло общественность и депутатов поднять данный воп­рос и принять меры законодательного регулирования.

#поправки #закон #законодательство #МКИ

Популярное

Все
Осечка на старте
Понять Абая сердцем
Разрушить барьеры молчания
Мы третьи в мире!
Танцы без границ
Патриарх философской науки Казахстана
Секреты мастеров
Прорыв в будущее
Когда один двор меняет целый мир
Некоторые мысли к юбилею
Завоевано 11 наград
Район бьет рекорды
Наставник – звучит гордо
Созвучие стиха и песни
«Кайрат» и «Семей» – в четвертьфинале Лиги чемпионов
Село: периферия или точка роста?
Рыбу надо спасать
Возвращенная земля работает на благо общества
Новые проекты и возможности
Насилие и брань в кино недопустимы
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Ключевой ориентир – человекоцентричность
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
В ВКО фотоловушки сняли галерею «портретов» обитателей тайги
Завершена реконструкция автодороги Кызылорда – Жезказган
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
Как лечить ОРВИ и грипп у детей: столичный врач обратилась к родителям
В Алматинской области найдена галерея петроглифов
Партию «запрещёнки» пытались доставить в уральскую колонию
Водитель из Талдыкоргана установил шокирующий антирекорд по ПДД
Новая аграрная политика Токаева меняет правила игры для бизнеса на селе
Стартовал отбор в элиту Нацгвардии
Инструмент противодействия манипуляциям и фейкам
Индустриальную зону создают в Сатпаеве
Первую красавицу Казахстана выбрали в Алматы
Не только помощь, но и образ жизни
Экономика Жамбылской области вошла в топ-3 по республике
Жанибека Алимханулы лишили боя за три титула: WBO сделала заявление
Добро без громких лозунгов и камер
Европейский Союз и Казахстан: Превращая общие вызовы в общие возможности
Началось строительство сталелитейного завода
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Из казармы в кампус
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Политика здравого смысла
Все строго по правилам
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Зима будет теплой
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
Устроившие погром на остановке нарушители получили по 10 суток ареста в Астане
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Уверенный рост экономики Приаралья
Сильнейшие бадминтонисты мира соберутся в Астане
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан

Читайте также

Возвращенная земля работает на благо общества
Село: периферия или точка роста?
Прорыв в будущее
Наставник – звучит гордо

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]