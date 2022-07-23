Насколько казахстанцы доверяют правоохранителям – исследование

Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Казахстана ежегодно проводит выборочное обследование среди населения по определению уровня доверия к правоохранительным органам, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Во время опроса гражданам задаются вопросы по степени безопасности, оценке преступности, причинах недоверия к органам правопорядка.

Так, на вопрос «Согласны ли Вы с утверждением, что правоохранительным органам можно доверять?» выбрали вариант «Полностью согласны»: в отношении органов прокуратуры 37,5% опрошенных, в отношении полиции – 36,4%, в отношении Антикоррупционной службы – 24,4%, в отношении службы экономических расследований – 22,2%. При этом 45,7% и 38,5% ответивших никогда не сталкивались со службой экономических расследований и Антикоррупционной службой соответственно.

Фото: Бюро нацстатистики

Из всех опрошенных респондентов в районе своего проживания чувствуют себя: в полной безопасности 58,3%, достаточно безопасно – 37,8%, небезопасно – 2,7%, совсем не безопасно – 0,4%, затруднились ответить – 0,7%.

На вопрос «Насколько правоохранительные органы обеспечивают правопорядок в районе проживания респондентов?», 23,4% опрошенных дали оценку «в значительной степени». 40,9% респондентов считают, что за последние 12 месяцев уровень преступности в районе их проживания снизился. При этом 31,2% участвовавших в обследовании ответили, что минимум раз в неделю замечают патрулирование (на машине или пешком) в районе их проживания.

По оценке гражданской ответственности 94,1% ответивших указали, что заявили бы в полицию, если бы стали свидетелем совершения преступления.

Также 43,3% опрошенных обеспокоены возможностью потери денег со своих банковских счетов из-за мошенников. Такое мнение выразили 48,2% опрошенных в возрасте 60 лет и старше, меньше всего обеспокоены данным вопросом лица 15-19 лет – 30,3%.

Результаты обработки ответов респондентов показали, что для улучшения защиты прав и обеспечения безопасности граждан правоохранительным органам необходимо предпринять следующие из приведенных в обследовании основных мер: повысить уровень квалификации сотрудников правоохранительных органов – так считают 22,3% опрошенных; повысить степень прозрачности деятельности правоохранительных органов и проводить мероприятия по повышению правовой грамотности среди населения – по 17%; чаще патрулировать на улицах, оперативно реагировать на телефонные звонки и обращения населения – 35,7%; обеспечить все улицы освещением – 28,6%; оснащать улицы оперативными видеорегистраторами (видеокамерами) – 23,6%.

Добавим, что 44,4% опрошенных сталкивались с фактами кражи, 17,1% – с хулиганством, 10,2% –с мошенничеством.

Обследованием были охвачены все регионы республики, в том числе городская и сельская местности. Для обеспечения репрезентативности данных на уровне регионов республики в обследовании опрошены 18 005 респондентов в возрасте от 15 лет и старше, или 0,35% от генеральной совокупности.