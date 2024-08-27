Наследию кочевников посвящается

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Кошкарбек Тусипов

В рамках скорого старта 5-х Всемирных игр кочевников в Астане торжественно открылась выставка фотографий и художественных работ под наз­ванием «Дух кочевников: бескрайние горизонты», которая будет работать до 17 сентября.

Фото: Минтуризма

На открытии знакового мероприятия присутствовали высокопоставленные гости, включая послов Великобритании Кэти Лич, Катара Абдуллу Хусейна Джабера, Индии Нагендру Прасада, заместителей главы дипломатической миссии Канады Дэвида МакКиннона, Омана Талала Аль Якуби, третьего секретаря посольства Кыргызстана Эрниса Абдирашитова, председателя правления АО «НК «Kazakh Tourism» Кайрата Садвакасова, а также представителей интеллигенции и туристической отрасли.

Выставка «Дух кочевников: бескрайние горизонты» представляет собой уникальную возможность погружения в мир кочевой культуры.

Посетители могут увидеть эксклюзивные работы казахстанских фотографов Анзора Гасаева и Александра Кузнецова, британского мастера Коннора МакНила (TheFella) и венгерского режиссера Карачонь Шандора.

Эти художники впервые представили зрителям редкие и интересные моменты из жизни кочевников, а также потрясающие пейзажи из разных уголков мира.

Выставка разделена на нес­колько тематических зон, каж­дая из которых раскрывает различные аспекты жизни кочевников и их глубокую связь с природой. «Введение в мир кочевников» – это фотографии, демонстрирующие природу и повседневную жизнь кочевников Казахстана. Раздел «Дух кочевников» знакомит с традициями, обрядами кочевников.

Тема «Кочевники и природа» рассказывает о гармоничном взаимодействии кочевников с окружающей природой. Один из самых интересных разделов – «Путешествия и исследования»: здесь документальные фотографии отражают исследовательский дух кочевников.

#выставка #наследие #кочевники #ВИК

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