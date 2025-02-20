«Наступило время нового общественного договора»: Ашимбаев о логике президентских реформ

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Возможно, читатель ознакомился с моей предыдущей статьей, опубликованной летом прошлого года, о первых пяти годах реформ президента Касым-Жомарта Токаева. Это было время коренных изменений политических, экономических и социальных основ государства, слома старой парадигмы отношений между властью и народом. Политические реформы ознаменовали смену суперпрезидентской формы правления и олигархического лобби в экономике на открытую демократическую модель.

Эпоха устаревшего к середине десятых годов общественного договора, когда народ готов был закрывать глаза на дисбалансы общественно-политического и социально-экономического устройства в обмен на скромные государственные выплаты и зыбкую стабильность, завершилась. Наступило время нового общественного договора, основанного на гарантиях справедливого распределения ресурсов во благо всех граждан страны, - эпоха Нового и Справедливого Казахстана.

Глобальный контекст: новый цивилизационный цикл

Парадигматический сдвиг всей системы отношений государства и общества в Казахстане был только началом перемен. Президент страны Касым-Жомарт Токаев неоднократно подчеркивал, что реформы на пути к стратегической цели устойчивых позиций в кругу развитых демократических наций - будут неуклонно продолжаться.

На новом этапе это означает прежде всего комплексную экономическую модернизацию. В этом суть и значение масштабных задач, поставленных главой государства в январе 2025 года на расширенном заседании правительства.

Однако понимание логики нового витка реформ невозможно без осмысления значимых аспектов глобального контекста, ведь предстоящие годы не просто календарный период, а важнейшая часть глобального цикла, осевого времени, определяющего судьбу не только Казахстана, но и всего мира.

Так получилось, что стратегические инициативы президента Казахстана были озвучены неделю спустя после инаугурации харизматичного 47-го президента США Дональда Трампа, занявшего Овальный кабинет 20 января. Думаю, совпадения такого уровня не укладываются в русло простой случайности, а являются составными пазлами общей закономерности, контуры которой проступают все отчетливее из тумана исторической перспективы.

Сам по себе приход к власти в США администрации Трампа, с которым экспертное сообщество связывает ожидания больших перемен в будущем мироустройства, является неординарным событием, но все же только частью качественной трансформации, знаменующей начало нового цивилизационного цикла.

Речь идет о фактическом вступлении человечества в XXI век - не в календарном, а в его подлинном, цивилизационном смысле.

В том самом смысле, в котором ХХ век начался не с Первой мировой войны, а сразу после завершения Второй. Величайшая война в истории стала водоразделом между двумя цивилизационными эпохами: уходившим индустриальным, империалистическим XIX столетием и наступавшим либеральным, постиндустриальным XX.

Сегодня хорошо известны его ключевые тренды: радикальное ускорение научно-технического прогресса, глобализация, активное распространение либеральных принципов, изменение социальной структуры общества, качественно новая система экономических отношений и международного распределения труда.

Распад Советского Союза и изменение мирового баланса сил, восход Китая и начавшийся закат либеральной идеи в классическом ее понимании, даже нынешние геополитические конфликты -все это по-прежнему приметы и следствия уходящего времени.

Водоразделом же цивилизационных эпох в XXI веке стало, как всегда, глобальное испытание для человечества: на этот раз ковидная пандемия, унесшая жизни миллионов и заставившая так или иначе переосмыслить основы существующего миропорядка.

Мир вышел из пандемии обновленным на наших глазах формируется парадигма наступающей эпохи. Какими будут ее определяющие тренды, покажет будущее, однако уже сейчас очевидны некоторые характерные черты нового времени.

Одна из них кризис глобализации и ее переформатирование на новых принципах. Это проявляется в замедлении темпов мировой интеграции, геополитической напряженности на фоне растущего национализма, росте протекционизма, отходе от принципов свободной торговли и торговых войнах.

Частью этого процесса стал кризис ведущих международных институтов, который проявляется в уменьшении уровня доверия со стороны государств-членов и неспособности решать глобальные проблемы. Некогда авторитетная ООН в ее нынешнем виде рискует повторить судьбу Лиги Наций. ВОЗ не выдержала испытания пандемией - и Дональд Трамп после прихода к власти объявил о выходе из организации США. ВТО показывает неэффективность в качестве арбитра разрешения споров между странами в условиях геополитических столкновений.

На фоне кризиса глобализации и роста национализма характерным явлением мировой политики в последние годы стал популизм. Авторитет популистских лидеров и партий, обещающих широким массам простые и яркие лозунги, обещания и идеи, обусловлен как раз накоплением проблем, характерных для переходного периода, когда старое отживает, а новое только набирает силу.

Популисты опираются на поддержку народа, апеллируя к его текущим интересам, недовольству элитами или сложившейся ситуацией. При этом простые и быстрые решения сложных проблем, как правило, приводят к усугублению их последствий. В том числе и потому, что популистская риторика усиливает поляризацию общества, противопоставляя «простой народ» и «властные институты».

Популистские лидеры активно используют социальные сети, применяя эмоциональный язык сетевой «улицы». Сегодня субкультура социальных сетей с ее неподцензурной свободой, простотой, экспрессивностью высказываний переносится в реальную политику. На смену затянутым галстукам и выверенным речам приходят небрежно засученные рукава и уличная риторика.

Превращение социальных медиа из источника информации в новую, альтернативную реальность, активно влияющую на реальность как таковую, - одна из сущностных черт новой эпохи.

В целом, обобщая, сегодня можно говорить о новом структурировании мира. Недавняя однополярная система уступает место многополярному миру, где Китай, Россия, Индия, Европейский союз, Турция и другие региональные державы оказывают сопоставимое влияние на глобальные процессы. Повышается роль средних держав с их принципиальным мультилатерализмом как стабилизаторов мирового порядка. Усиливается значение региональных блоков, таких как БРИКС, ШОС.

Главная же экономическая примета цивилизационного перехода - это качественно новый виток технологической революции. Прежде всего он связан с тотальной цифровизацией, включая повсеместное внедрение искусственного интеллекта. Его составляющими также являются квантовые вычисления, роботизация, расширенная реальность, блокчейн, нейротехнологии и спутниковый интернет. Точно так же, как постиндустриальный период пришел на смену индустриальному, сегодня можно говорить о наступлении цифровой эпохи.

Кроме того, одним из основных трендов новой экономической повестки является процесс реальной декарбонизации. Потребность в устойчивой возобновляемой энергетике вплотную подвела к широкому внедрению зеленого водорода как реальной альтернативы ископаемому топливу. Эксперты ожидают, что водородное топливо станет конкурентоспособным по стоимости уже через 10-15 лет, а значит, выдавит из оборота нефть.

Причем существенное удешевление нефти эксперты прогнозируют уже в этом году. Собственно, оно уже началось после обнародования Дональдом Трампом масштабного плана по увеличению добычи в США и его обращения к ОПЕК по снижению цен. А это удар по рынку углеводородов - основного продукта экспорта Казахстана.

Мир - это ведь не просто совокупность стран, географических локаций и политических союзов. Современный мир - это прежде всего глобальный рынок с жесткой конкуренцией. В этих условиях или мы встроимся в его логику и займем свою нишу, или останемся анахроничным реликтом.

Победа Дональда Трампа, помимо всего прочего, показательна еще и в том, что сейчас, в переходном периоде, старые методы, традиционные решения и осторожные шаги уже не работают. Именно об этом говорит президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Нужен элемент риска, непредсказуемости, неожиданности, надо смело пробовать новое. И в первую очередь это касается места в перестраивающейся на наших глазах глобальной цепочке производственных, логистических, торговых и технологических отношений.

В практическом плане для Казахстана это означает, что мы должны как можно быстрее вписаться в закрывающееся окно возможностей на рубеже эпох, чтобы занять приемлемые стартовые условия в предстоящей гонке за будущее. Именно в этом исторический смысл, миссия и, главное, своевременность очередного этапа президентских реформ: войти и удержаться в фарватере глобальных трендов новой цивилизационной эпохи.

Мировая экономика: «меняйся или умри»

Если принять гипотезу глобального перехода от одной цивилизационной фазы к другой, то нынешние кризисные явления в экономике во многом являются болезнью роста, когда рвутся прежние связи, исчерпавшие себя механизмы и балансы дают сбой, а новые находятся в процессе адаптации и апробации.

Итак, постпандемийный мир лихорадит. Одним из главных экономических последствий пандемии стал разрыв глобальных цепочек поставок и производства. Проблемы с поставками в одном звене вызывали сбои и трудности по трансграничной цепочке создания стоимости. Инфляционное давление, поглотившее в последние годы даже самые развитые и благополучные государства, является во многом отражением данного фактора.

Сегодня ведущие страны более или менее восстановились, и инфляция взята под контроль. Но ситуация осложняется нестабильностью мировых рынков, и многие страны все больше придерживаются политики протекционизма. В предстоящий период можно ожидать ужесточения торговых войн, учитывая то, что одним из предвыборных обещаний Дональда Трампа был ввод торговых пошлин в отношении как соседних, так и других стран. Первые шаги в этом направлении уже сделаны.

Нарастает борьба за инвестиции. Отмечается резкое снижение глобальных иностранных инвестиций третий год подряд. Спад прямых инвестиций в Центральной Азии за прошлый год составил 39 процентов.

Всемирный Банк дает прогноз ежегодного глобального роста на уровне 2,7 процента. При этом торговля все больше будет происходить внутри геополитических блоков, а не между ними.

Наша страна, как часть глобальной экономической системы, столкнулась с необходимостью адаптации к ее вызовам. Сейчас как никогда актуален популярный лозунг «Меняйся или умри». У нас просто нет другого варианта, кроме интенсивного движения вперед. Сегодня, в эпоху кратного увеличения роли нового технологического уклада, стремительного развития инноваций, цифровизации и искусственного интеллекта в глобальном масштабе, для обеспечения устойчивого и инклюзивного роста нашей экономики жизненно необходимы новые подходы.

Хорошая новость в том, что для таких средних держав, как Казахстан, не успевших пустить глубокие корни в почву уходящей эпохи, нынешний кризис роста может стать подстегивающим стимулом для развития и временем возможностей при условии четкого целеполагания, политической воли и экономической гибкости, а также роста человеческого потенциала. Все эти базовые составляющие у нас имеются.

Ключевые принципы реформ: свободный рынок

Итак, концептуальная метацель следующего витка президентских реформ, соответствующая вызовам наступающей цифровой эпохи, заключается в отходе от преобладания сырьевой модели, диверсификации экономики и создании благоприятной среды для инноваций и высокотехнологичных обрабатывающих производств.

Именно на достижение этой цели направлен главный стратегический документ страны - Национальный план развития Казахстана до 2029 года, утвержденный Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым в августе прошлого года.

Ключами к структурному обновлению и устойчивому росту экономики должны стать следующие принципы: экономическая либерализация, благоприятный бизнес-климат, сбалансированная фискальная и монетарная политика, формирование современной инфраструктуры, усложнение экономики за счет технологичных производств, развитие человеческого капитала.

Первый и главный принцип призван вернуть систему к основам любой современной рыночной экономики: честной свободной конкуренции.

База была заложена прошлогодним Указом президента «О мерах по либерализации экономики»: это неприкосновенность частной собственности, свобода частного бизнеса, невмешательство государства в рыночные отношения, свободная конкуренция, безбарьерный доступ на рынки, удобное и открытое взаимодействие бизнеса с государством.

Логическим продолжением должно стать дальнейшее расширение мер по сокращению доли госсектора в экономике. Этому будет способствовать объявленный мораторий на создание новых госкомпаний и завершение массовой приватизации не позднее 2028 года.

Сохранение позиций государства в отдельных стратегических секторах экономики не должно искажать конкуренцию. При этом государство должно играть роль системного игрока, обеспечивающего честные и равные правила для всех и ограниченного четким кругом задач и инструментов.

В этом контексте чрезвычайно важным шагом станет завершение в ближайшей перспективе оцифровки всех данных о сельскохозяйственных землях с дальнейшим предоставлением земли исключительно через открытые онлайн-аукционы. Это же касается и реализации участков недр, содержащих полезные ископаемые.

Другим принципиальным шагом станет переход на стимулирующие механизмы формирования тарифов - для привлечения частных инвестиций в сферы естественных монополий.

В течение ближайших трех лет будут поэтапно отменяться ограничения в части формирования цен и тарифов. Это позволит устранить нерыночные механизмы, приведшие к системным провалам и изношенности всей инженерной инфраструктуры в предыдущие годы. Здесь важно отметить, что государство берет на себя обязательства по компенсации издержек для социально уязвимых групп населения, придерживаясь принципа справедливости.

Пересматриваются и подходы к господдержке бизнеса. Опыт показал, что программы бюджетного субсидирования зачастую вместо стимулирования, наоборот, тормозят рост производительности. А в ряде случаев они становятся способом нечестного обогащения недобросовестных чиновников и предпринимателей, как это было с необоснованными приписками в сельском хозяйстве, о которых говорил глава государства. Эта порочная практика привела к замкнутому кругу, который все глубже затягивает отрасль на дно. Миллионы несуществующих коров и баранов, миллионы тонн молока, зерна и овощей оседают в виде миллиардов реальных тенге на счетах лжебизнесменов и нечистоплотных чиновников.

Чтобы разорвать порочный круг, президент страны поддержал предложение о поэтапном переходе с прямого субсидирования АПК к предоставлению доступных льготных кредитов по ряду направлений в сельском хозяйстве. Да, слом неработающего механизма будет болезненным для некоторых фермеров на короткой дистанции, но в средне- и долгосрочной перспективе обеспечит рост вместо выживания.

Так, льготное кредитование, скажем, под 2 процента годовых позволит нарастить финансовые возможности аграриев, в том числе оборотный капитал, и станет источником технического перевооружения в АПК и развития перерабатывающих производств. А главное, это изменит поведенческую парадигму и станет хорошим рыночным стимулом, толкающим к развитию.

Конечно, по некоторым направлениям, например по переработке сельхозпродукции, субсидирование важно сохранить.

Базовый принцип «господдержка в обмен только на реальный экономический рост, инновации и расширение рынков сбыта» коснется и других отраслей, которые в настоящее время пользуются поддержкой государства без серьезных обязательств. Эти изменения госполитики поэтапно войдут в нашу жизнь в течение нескольких лет.

Выход из ловушки среднего дохода возможен только в свободной рыночной системе, где государство гарантирует эффективные меры по соблюдению честных правил игры для повышения благосостояния всего общества.

Бизнес-климат и инвестиции для современной экономики

Усмирение олигополий на казахстанских рынках - первая системная задача, которую поставил Глава государства на пути к росту несырьевых доходов и структурным изменениям в экономике. Но есть еще две основные причины, мешающие бизнесу развернуться и работать по-крупному, - коррупциогенные барьеры и недоступность финансовых средств: длинных кредитов и серьезных инвестиций.

Чтобы высвободить частную инициативу, способную развивать технологичные производства, необходимо снять с нее путы, не связанные с чисто предпринимательскими рисками. Все избыточные проверки - прямой путь к коррупции. Поэтому Глава государства потребовал категорически отказаться от карательного подхода. Началась работа по декриминализации экономических правонарушений, по защите прав и интересов бизнеса.

Еще одна коррупционная ловушка - целый каскад адмбарьеров. Потенциальных инвесторов отпугивают замороченные бюрократические квесты. Бывает так: чтобы только начать строительство объектов производства, требуется порядка 60 различных разрешений. В итоге, пока весь мир бьется за инвесторов, предлагая им лучшие условия, у нас не первый год снижается как валовый, так и чистый приток прямых инвестиций в экономику.

Здесь поможет максимальный перевод адмпроцедур в цифру, упрощение и стандартизация правил рассмотрения документов, внедрение «единого окна». Все контакты бизнеса с чиновниками должны быть перенесены в обезличенном виде на унифицированную платформу.

Другая проблема - большая часть инвестиций пока не работает на перспективные сектора экономики. Инвестиции все еще сконцентрированы в сырьевых и малопродуктивных секторах. Например, в обрабатывающей промышленности подавляющую долю занимают производства низких переделов - так что ее прошлогодний 6-процентный подъем не дает качественного роста.

В Послании народу в 2023 году Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев поставил задачу создания производственных циклов с высокой степенью локализации. Это не только снизит зависимость от зарубежных поставок, но и обеспечит технологический рост и инновационность казахстанских компаний. Тем самым появится реальный задел для перехода от сырьевой модели к глубокой переработке, ориентированной на выпуск собственной конкурентоспособной продукции.

Развитие производств с высокой добавленной стоимостью, выпускающих сложные готовые продукты, а не просто полусырье, требует новых стимулирующих преференций как для внешних, так и наших инвесторов, готовых вложиться в высокотехнологичные проекты. Необходимо сформировать пул преференций для инвестпроектов, нацеленных на дальнейший экспорт продукции. Это должно привлечь качественные инвестиции в экономику.

Другой тормоз нашего бизнеса - кредитование. Да, ежегодно растут объемы прямой поддержки бизнеса через национальные институты развития. Это хорошо для начинающих бизнесменов. Но предприниматели, которые хотят развернуться, не могут дотянуться до длинных и доступных кредитов. Особенно это касается среднего бизнеса - самого перспективного для экономики сегмента, который мог бы взять на себя развитие перерабатывающих производств. Сейчас же доля кредитов в общем объеме инвестиций в основной капитал мизерна - меньше 4 процентов, в то время как в развитых странах доля банковских кредитов - от 30 до 50 процентов.

Понятно, что банки боятся рисков - и их надо мотивировать. Один из способов - ориентировать пруденциальное регулирование и налогообложение банков на большую кредитную активность в производственной сфере. Речь идет, с одной стороны, о послаблении требований регулятора к банкам, кредитующим реальный сектор, а с другой - о повышении налогов на операции с ценными бумагами, главным образом государственными, с одновременным снижением налоговой нагрузки по доходам от кредитования производства. Эти механизмы предполагается отразить в новом Налоговом кодексе.

Доступные длинные кредиты и инвестиции, оптимизация специальных налоговых режимов, внедрение рассрочки налоговых платежей и другие стимулирующие меры сработают на укрупнение бизнеса без ухудшения существующих условий. Это решит задачу удвоения доли среднего бизнеса до 2029 года, поставленную Президентом страны. А сильный средний бизнес займет свободную нишу технологичных перерабатывающих производств и увеличит экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью.

Синхронизация фискальной и монетарной политики

Базовое уравнение гласит: эффективность системы госфинансов = стабильное развитие экономики. Между тем дефицит республиканского бюджета за прошлый год составил 3,6 трлн тенге, а размер не нефтяного дефицита - свыше 10,8 трлн тенге. У нас расходная часть бюджета почти в два раза превышает налоговые поступления. Причем подобные разрывы - это нарастающий тренд.

В этих условиях Президент страны Касым-Жомарт Токаев подчерк-нул необходимость комплексного подхода к фискальной и монетарной политике, ее слаженности и согласованности. Основная задача - обеспечить макроэкономическую стабильность через сбалансированное управление госфинансами и денежным обращением. Глава государства подчеркнул эту позицию на недавней встрече с бизнесом, указав на необходимость разумных и продуманных решений в налоговой и бюджетной сферах.

И здесь одно из важнейших направлений - увеличение доходной части бюджета без избыточного давления на население и бизнес. Это потребует продуманной налоговой реформы, ориентированной, с одной стороны, на расширение налогооблагаемой базы и повышение эффективности налогового администрирования - с другой. И все это с сохранением баланса для стимулирования экономической активности и притока инвестиций.

Нам предстоит тяжелая, но необходимая налоговая реформа, и принципиальная задача - подойти к ней, как отметил Глава государства, сбалансированно, выработав оптимальные решения для всех сторон.

Ключевую роль в экономическом уравнении играет также оптимизация расходной части бюджета. Эффективное перераспределение ресурсов, контроль за госрасходами и их приоритизация позволят сократить дефицит бюджета и повысить устойчивость финансовой системы.

Сбалансированный бюджет - важный инструмент контроля над инфляцией. Уменьшение дефицита снизит давление на денежно-кредитную политику и сыграет роль в постепенном снижении процентных ставок. Это, в свою очередь, отразится на удешевлении кредитных ресурсов, открывая доступ бизнесу к длинным деньгам на рыночных условиях.

Таким образом, выстраивание эффективного взаимодействия между фискальной и монетарной политикой - важнейшая стратегическая цель. Их синхронизация позволит обеспечить благоприятные условия для роста экономики и повысит доверие к экономической политике государства.

Современная инфраструктура

Для Казахстана с его огромной территорией доступная и развитая инфраструктура, связывающая все регионы воедино, - это и жизненная потребность, и экономическая необходимость. Поэтому в центре стратегических реформ, выдвинутых Главой государства, - реализация Национального инфраструктурного плана до конца 2029 года.

К 2030 году нам предстоит проложить еще 4,7 тысячи километров новых автодорог в дополнение к построенным 7 тысячам. В планах - проложить около 1000 километров железнодорожных путей. Формируются новые транспортные связки и узлы, которые позволят увеличить наш транзитный потенциал - важнейшее конкурентное преимущество на мировом рынке.

Развитие транспортной инфраструктуры - не абстрактные плановые цифры. Это качество жизни наших людей, новые возможности для экономического роста, внутренней и международной торговли, это интеграция регионов, развитие логистики и привлечение инвестиций. Казахстан, расположенный в сердце Евразии, превращается в важный транзитный узел, связывающий Восток и Запад, Север и Юг.

Требуют структурной трансформации энергетическая, коммунальная и коммуникационная инфраструктуры. Работа по распространению качественной связи на всю территорию страны, широкое внедрение мобильной сети 5G и формата Smart City - не только повышение комфорта, но и база для инновационной экономики. Развитие искусственного интеллекта потребует значительных вычислительных мощностей и ввода в действие Центров обработки данных. От уровня внедрения этих технологий будет прямо зависеть конкурентоспособность нации и сегодня, и в долгосрочной перспективе.

Развитая система инженерных сетей, дорог, современной связи - это каркас, на котором строится будущее страны, а укрепление и расширение наших инфраструктурных возможностей - основа стабильности государства и его суверенитета.

Инновации и человеческий капитал

Решение задачи по созданию нового каркаса промышленности невозможно без реального внедрения инноваций. Как было отмечено главой государства, модернизация и цифровизация отраслей, внедрение технологий искусственного интеллекта в производство являются фундаментальным условием повышения производительности и сложности экономики.

Пока что мы серьезно отстаем. В Глобальном индексе инноваций Всемирной организации интеллектуальной собственности в прошлом году Казахстан занял 78-е место среди 133 экономик мира и 22-ю позицию в группе 34 стран с доходами выше среднего уровня. Это говорит о неэффективном соотношении затрат на инновации и их результативности.

Конечно, дело не в том или ином месте глобального рейтинга. Дело в том, что наши слабые позиции в мировой гонке инноваций - это отставание от цивилизационной эпохи. Если нефтяная эра как-то позволяла держаться на плаву, то в эру тотальной цифровизации и искусственного интеллекта для аутсайдеров технического прогресса наступит, образно говоря, конец истории.

Ответом на этот вызов стала перезагрузка национальной модели фундаментальной и прикладной науки. Создана новая модель поощрения молодых ученых, упрощена система грантового финансирования, внедрен механизм прозрачности распределения одного процента обязательств недропользователей на НИОКР. Предусмотрены стимулирующие меры и льготы для софинансирования науки частным сектором.

Чтобы не остаться у разбитой нефтяной трубы, потребуются решительные и быстрые шаги по построению экономики, основанной на знаниях. По прогнозам, в ближайшее десятилетие при участии искусственного интеллекта будет формироваться до 25 процентов объема мирового ВВП. Новая линия разрыва между развитыми и развивающимися странами проходит именно здесь - и она стремительно расширяется. Поэтому Глава государства определил приоритетный курс на развитие цифровизации и искусственного интеллекта.

Цифровая эпоха дает нам исключительный шанс вырваться в лидеры прогресса. Глобальная гонка технологий способна преподносить сюрпризы. Недавно случился знаковый прецедент: новая модель китайского AI-ассистента DeepSeek, обученная за два месяца и 5,6 миллиона долларов, оказалась сопоставимой по мощности с американским аналогом ChatGPT, обучение которого обошлось на порядок дороже и составило три года. Новость обрушила стоимость акций американских компаний на фондовом рынке США на фоне анонсированных Дональдом Трампом планов инвестировать 500 миллиардов долларов в развитие технологий искусственного интеллекта в ближайшие годы.

Низкая стоимость высокотехнологичного продукта китайских программистов меняет правила игры, опустив порог входа в AI-клуб, и открывает врата возможностей для расцвета AI-технологий без наличия огромных ресурсов.

Благодаря своевременным шагам мы в целом уверенно движемся в цифровом потоке. Решается задача трансформации в полноценный глобальный цифровой хаб. Отечественный бизнес активно использует цифровые платформы для продвижения своих товаров и услуг.

Быстро формируется институциональная среда и AI-инфраструктура. Ее важной частью стала инновационная экосистема Astana Hub. Расширяется сеть университетов, готовящих специалистов в сфере IT. Осенью 2025 года в Астане открывается Международный центр искусственного интеллекта Alem.AI. Кроме того, Astana Hub запускает масштабную инициативу AI Movement, направленную на популяризацию и обучение работе с искусственным интеллектом.

Решение триединой задачи - развития цифровой экосреды, инфраструктуры и человеческого капитала - должно привести к созданию в Казахстане инновационного общества будущего. Эта коренная трансформация и огромный шаг к формированию новой казахстанской идентичности цифровой эпохи, опирающейся на свободное владение передовыми технологиями, креативное мышление и открытое сознание.

Будущее уже наступило

Ушедший, 2024-й - во многом последний рубеж переходного времени. Предыдущие годы были периодом испытаний и серьезных реформ. Рвалось там, где тонко. Но мы выстояли и укрепили фундамент нашего общего дома, заключив новый договор общества и власти. Теперь это взаимодействие партнеров, каждый из которых несет свою долю ответственности и рисков за будущее Казахстана.

Вместе мы можем построить процветающую страну, в которой комфортно жить и которой можно гордиться. Станет ли эта возможность реальностью или частью политической риторики, как это уже бывало в нашей истории? На этот раз ответ зависит от обеих сторон уравнения на чутких весах наступающей эпохи.

В вихре летящего времени мимо нас проносятся в цифровое будущее успешные нации. Если мы не догоним их сейчас - отстанем уже навсегда.

Людей объединяет в нацию общая энергия, эгрегор, который сплачивает разрозненные интересы в единое целое. Эта энергия не может быть измерена приборами, но бывают периоды, когда она становится почти осязаемой - в переходное время, в пору испытаний. И особенно в эпоху перемен. Энергия перемен - мощнейшая сила. Она может и разрушать, если не видит выхода, и созидать, если перед ней открывается путь. Каждый из нас - носитель и проводник этой энергии.

Поддержав реформы президента страны Касым-Жомарта Кемелевича Токаева, мы направим созидающую энергию нации на строительство Казахстана будущего - процветающей и инклюзивной страны XXI века, органично интегрированной в новую цивилизационную эпоху.

Это будущее уже наступило. И мы должны сделать осознанный выбор ответственных людей: плыть по течению, возмущаясь и рассчитывая на чудо, или избавиться от патернализма, взять судьбу в свои руки и объединиться вокруг платформы президентских реформ, чтобы встретить новую эру Созидающей Нацией.