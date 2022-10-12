Фото: primeminister.kz
Политика , Кадровые назначения , Образование
Насымжан Оспанова стала главой Комитета по охране прав детей Минпросвещения

Приказом министра просвещения Оспанова Насымжан Жамбековна назначена председателем Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Насымжан Оспанова родилась в 1969 году в Алматинской области. 

Окончила Алма-Атинский филиал Джамбулского технического института легкой и пищевой промышленности, Алматы менеджмент университет.

Трудовую деятельность начала в 1991 году мастером производственного обучения Профессионально-технического училища №18 города Алматы. 

В 1992-1993 годы работала преподавателем Профессионально-технического училища №18 Алматы.

С 1993 по 1996 год занимала должность заместителя директора по учебно-производственной работе Профессионально-технического училища №18 Алматы. 

С 1996 по 2006 годы – заместитель директора по учебно-производственной работе Профессионально-технической школы №18 Алматы.

С 2002 по 2006 годы работала заместителем директора по учебно-производственной работе, директором Профессиональной школы №18 Алматы.

В 2006-2008 годы – директор Алматинского колледжа технологии и менеджмента.

С 2008 по 2016 год занимала должность директора Колледжа индустрии туризма и гостеприимства Алматы.

В 2017 году исполняла обязанности директора департамента технического и профессионального образования Министерства образования и науки РК.

С апреля 2017 года и по настоящее время работала директором департамента технического и профессионального образования Министерства образования и науки РК.

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