Нацбанк купит около 2 млрд долларов в портфель ЕНПФ

Экономика
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Диасов Ораз
корреспондент

Директор департамента монетарных операций Национального банка Казахстана Нуржан Турсунханов рассказал о мерах по поддержке валютной доли портфеля Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ), сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото: Kazpravda.kz

Нуржан Турсунханов сообщил, что с 2016 по 2019 годы валютная доля пенсионных активов ЕНПФ была поэтапно увеличена с 17% до 33%. Между тем по итогам 2022 года на фоне роста пенсионных активов, в том числе за счет инвестиционного дохода, доля валютных активов в портфеле фонда снизилась и составила 28,4%.

«С учетом дальнейшего ожидаемого роста пенсионных активов валютная доля в портфеле ЕНПФ может снизиться к концу 2023 года до 24,3%. Учитывая ожидаемое снижение валютной доли пенсионных активов, Национальный банк планирует в течение 2023 года поэтапно осуществлять приобретение иностранной валюты. Для поддержания валютной позиции на уровне 30% возникает необходимость в приобретении порядка 2 млрд долларов», – заявил спикер.

Он заверил, что приобретение данного объема не окажет существенного влияния на валютный рынок, поскольку составит не более 6-7% от средних исторических значений.

Кроме того, по его словам, операции по покупке иностранной валюты будут осуществляться на площадке Казахстанской фондовой биржи равномерно в течение года.

«Приобретение иностранной валюты в портфель ЕНПФ направлено на расширение географии инвестиций и спектра финансовых инструментов, приобретаемых за счет пенсионных активов. Это также будет способствовать улучшению качества инвестиционного портфеля, его диверсификации, а также повышению его ликвидности и доходности в долгосрочной перспективе», – резюмировал Нуржан Турсунханов.

 

 

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