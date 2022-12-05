Прогнозы по инфляции в Казахстане в 2023 году пересмотрел Нацбанк

Это связано с тем, что глобальная экономика продолжает замедляться.

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Глава Национального банка Галымжан Пирматов озвучил новые прогнозы по инфляции в Казахстане на следующие 3 года, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Мы завершили свой очередной прогнозный раунд. Прогноз в базовом сценарии был значительно пересмотрен. В конце 2022 года инфляция сложится в пределах 20-21%. С учетом данных, которые поступают, с учетом нашего прогноза, мы ожидаем пик инфляции в первом квартале следующего года. К концу следующего года инфляцию прогнозируем на уровне 11-13%. К концу 2024 - на уровне 7-9%, в 2025 году – 4-6%», - сказал он.

В целом, это связано, по его словам, с тем, что глобальная экономика продолжает замедляться.

«Инфляция в большинстве стран мира продолжает ускоряться и достигать максимума за несколько десятилетий. Ожидается, что во многих странах пик инфляции придется на первый квартал 2023 года, а возвращение к целевым значениям - к концу 2024 года. В этой связи мы ожидаем, что в перспективе внешняя среда будет дезинфляционной», - резюмировал спикер.