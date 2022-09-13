Прогноз по инфляции на ближайшие 2 года дали в Нацбанке

Заместитель председателя Национального банка Казахстана Акылжан Баймагамбетов заявил, что в среднесрочной перспективе ожидается замедление инфляции в стране, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Акылжан Баймагамбетов отметил, что месячная инфляция в августе составила 1,4% при 0,2% в среднем в августе за последние 5 лет. В годовом выражении инфляция, по его словам, достигла 16,1%.

«Ускорение инфляции происходит на фоне сохранения значительного инфляционного давления в условиях перестройки логистических и производственных цепочек. Дополнительным фактором роста цен выступают высокие и незаякоренные инфляционные ожидания», – пояснил он.

По его словам, наибольший вклад продолжает вносить рост цен на продукты питания, а также ускорение до 15,5% непродовольственной инфляции из-за продолжающегося удорожания импортных товаров.

«В среднесрочной перспективе ожидаемое снижение внешних цен, замедление инфляции в РФ будут нивелироваться фискальным стимулированием внутреннего спроса. В 2023 году инфляция прогнозируется на уровне 7,5-9,5%, в 2024 году – 5,5-7,5% при базовом сценарии», – резюмировал спикер.