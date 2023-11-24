Нацбанк снизил базовую ставку

Банки и финансы
146
Кунапия Гульмира
корреспондент

Это было сделано в третий раз подряд с начала текущего года, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz

Комитет по денежно-кредитной политике НБ РК принял решение снизить базовую ставку до 15,75% годовых с коридором +/– 1 п.п. Отмечается, что решение принято на основе обновленных прогнозов Нацбанка, анализа данных и оценки баланса рисков инфляции.

По информации Нацбанка, годовая инфляция продолжает динамично замедляться. Ожидается переход показателя в зону однозначных значений в ближайшие месяцы.

Месячная инфляция в октябре замедлилась до среднеисторических значений. Внешнее инфляционное давление продолжает смягчаться на фоне сдерживающей политики центральных банков и снижения мировых цен на продовольствие.

При этом имеются отдельные факторы и риски, требующие внимания. Во внутренней экономике сохраняется проинфляционное давление со стороны фискального стимулирования, устойчивого внутреннего спроса, высоких и нестабильных инфляционных ожиданий.

Дальнейшие решения по базовой ставке будут зависеть от соответствия фактической динамики инфляции ее прогнозной траектории. Необходимость достижения цели по инфляции 5% требует поддержания умеренно жестких денежно-кредитных условий в среднесрочном периоде.

Годовая инфляция продолжила замедление в октябре 2023 года, составив 10,8%, что ближе к нижней границе предыдущего прогнозного диапазона. Месячная инфляция в октябре 2023 года составила 0,7%, снизившись до уровня своих среднеисторических значений.

Замедление роста цен обусловлено проводимой денежно-кредитной политикой, снижением глобального инфляционного давления и издержек производства, постепенным восстановлением логистических цепочек, мерами властей, а также влиянием эффекта высокой базы прошлого года. Показатели базовой и сезонно-очищенной инфляции стабилизировались, но продолжают формироваться выше таргета и отражают устойчивый рост цен на широкий спектр товаров и услуг.

Инфляционные ожидания населения, несмотря на последовательное замедление инфляции, остаются повышенными и чувствительными к изменению ситуации на отдельных товарных рынках. В октябре 2023 года показатель ожидаемой на год вперед инфляции повысился. Основными факторами повышенных ожиданий остаются рост цен на ГСМ и динамика цен на продукты питания.

В начале октября комитет по денежно-кредитной политике уже снижал базовую ставку на 0,5 процентных пункта, до 16%. 

Еще раньше базовая ставка была на уровне 16,5% годовых с коридором +/– 1 п.п.

#инфляция #Нацбанк #базовая ставка #снижение

Популярное

Все
Президент вернул обществу социальный оптимизм и солидарность
От хобби – к специальности
Встречайте, эллины, номадов!
Малый Талдыколь: как «поженить» Ұлы Дала и город
«Алаш» – идея единой тюркской государственности
Язык до Астаны доведет...
Инициатива приветствуется!
При должном подходе можно получить желаемый результат
Бьет – не значит любит
Продать младенца через соцсети хотела девушка в Алматинской области
Нитки, бархат да иголка
Откуда Казахстан планирует импортировать авиатопливо
Токаев прибыл в Баку
Не по школьной программе
Беженцы из каких стран проживают в Казахстане
Нужны ли нам проступки?
Нет лото, но зато...
О диагностике ВИЧ-инфекции
Художник, что рисует дом
Школьник с фамилией Герой остановил неуправляемый автобус с пассажирами в Алматинской области
Где смотреть прямую трансляцию матча Словения – Казахстан
Даулет Турлыханов – герой своего времени
Токаев прибыл на матч Казахстан – Сан-Марино
Новую улицу открыли в Астане. Она будет 8-полосной
Экс-учредитель "Оператора РОП" получила условный срок
Сборная Казахстана обыграла Сан-Марино
Даулет Турлыханов защищал честь нации
Легковушка влетела под грузовик в Актобе: погибли 2 человека
Мошенничество на 10 млн тенге: бывшего замглавы УБОП осудили в Павлодаре
Более 180 тысячами тонн овощей запаслись СПК
Певец любви, патриотизма и свободы
Pfizer и Roche заходят на фармрынок Казахстана
Fitch подтвердил суверенный кредитный рейтинг Казахстана
Родные сестры пропали в Казахстане
Родители заплатят больше полумиллиона тенге за разгромленный детьми погост
7-летняя девочка пропала в Павлодарской области
Вертолет Ми-8 разбился на военном полигоне Узбекистана
Аида Балаева: Следует решительно пресекать любые факты насилия в отношении женщин и детей
Цены на рис в РК выросли сразу на 40%
"Хезболла" запустила 25 ракет по Израилю
Президент России: Наше стратегическое партнерство устремлено в будущее, проверено временем и развивается по восходящей
Те, кто стоял у истоков
Мохамед Салах установил рекорд в еврокубках
Сбылась вековая мечта
«Во всем мне хочется дойти до самой сути…»
Один день из жизни страны
Сколько этносов проживает в Казахстане
В Казахстане посчитали население
TURAN: Международный Союз ветеранов тюркских государств создали в Алматы
Алматы скоро сможет принять до миллиона иностранных туристов
Общайтесь и не стесняйтесь!
Приоритеты председательства Казахстана в ОТГ обозначил Токаев
Казахстан предоставит палестинскому народу помощь в 1 млн долларов
А началось все с песен Абая
К братьям казахам – с любовью из Якутии
Отношения между Казахстаном и Россией имеют богатое прошлое и блестящее будущее - Токаев
Самостоятельная кассационная инстанция: требование времени
«Сначала шахматы, а потом азбука»
Подвиг снайпера Курбатовой
Токаев направил поздравительную телеграмму главе Польши

Читайте также

Банки и МФО смогут обмениваться данными с кредитным бюро в …
Свыше 100 кг золота купили казахстанцы за месяц
«Отбасы банк» останется банком второго уровня
Тенге окреп к доллару

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]