Нацбанк снизил базовую ставку

Это было сделано в третий раз подряд с начала текущего года, передает корреспондент Kazpravda.kz

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Комитет по денежно-кредитной политике НБ РК принял решение снизить базовую ставку до 15,75% годовых с коридором +/– 1 п.п. Отмечается, что решение принято на основе обновленных прогнозов Нацбанка, анализа данных и оценки баланса рисков инфляции.

По информации Нацбанка, годовая инфляция продолжает динамично замедляться. Ожидается переход показателя в зону однозначных значений в ближайшие месяцы.

Месячная инфляция в октябре замедлилась до среднеисторических значений. Внешнее инфляционное давление продолжает смягчаться на фоне сдерживающей политики центральных банков и снижения мировых цен на продовольствие.

При этом имеются отдельные факторы и риски, требующие внимания. Во внутренней экономике сохраняется проинфляционное давление со стороны фискального стимулирования, устойчивого внутреннего спроса, высоких и нестабильных инфляционных ожиданий.

Дальнейшие решения по базовой ставке будут зависеть от соответствия фактической динамики инфляции ее прогнозной траектории. Необходимость достижения цели по инфляции 5% требует поддержания умеренно жестких денежно-кредитных условий в среднесрочном периоде.

Годовая инфляция продолжила замедление в октябре 2023 года, составив 10,8%, что ближе к нижней границе предыдущего прогнозного диапазона. Месячная инфляция в октябре 2023 года составила 0,7%, снизившись до уровня своих среднеисторических значений.

Замедление роста цен обусловлено проводимой денежно-кредитной политикой, снижением глобального инфляционного давления и издержек производства, постепенным восстановлением логистических цепочек, мерами властей, а также влиянием эффекта высокой базы прошлого года. Показатели базовой и сезонно-очищенной инфляции стабилизировались, но продолжают формироваться выше таргета и отражают устойчивый рост цен на широкий спектр товаров и услуг.

Инфляционные ожидания населения, несмотря на последовательное замедление инфляции, остаются повышенными и чувствительными к изменению ситуации на отдельных товарных рынках. В октябре 2023 года показатель ожидаемой на год вперед инфляции повысился. Основными факторами повышенных ожиданий остаются рост цен на ГСМ и динамика цен на продукты питания.

В начале октября комитет по денежно-кредитной политике уже снижал базовую ставку на 0,5 процентных пункта, до 16%.

Еще раньше базовая ставка была на уровне 16,5% годовых с коридором +/– 1 п.п.