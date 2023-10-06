Нацбанк снова снизил базовую ставку

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Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка принял решение снизить базовую ставку до 16% годовых с коридором +/- 1 п.п, передает Kazpravda.kz.

По информации Нацбанка, годовая инфляция ритмично замедляется.

"Внешнее инфляционное давление постепенно снижается на фоне сдерживающей политики центральных банков и снизившихся мировых цен на продовольствие. При этом имеются отдельные факторы и риски, требующие внимания. К внутренним факторам инфляции относятся фискальное стимулирование, устойчивый внутренний спрос и высокие инфляционные ожидания. Выросли риски реализации вторичных эффектов от повышения регулируемых цен, которые ранее компенсировались динамикой курса тенге", - говорится в сообщении.

В Нацбанке отметили, что с учетом текущего решения и баланса рисков возможности дальнейшего снижения базовой ставки в 2023 году существенно ограничены. Смягчение денежно-кредитной политики до конца года будет рассматриваться при условии замедления годовой инфляции до однозначного уровня.

"Годовая инфляция снизилась в сентябре 2023 года до 11,8% по траектории, ведущей к нижней границе прогнозного диапазона на 2023 год – 10-12%. Снижение инфляции происходит в условиях умеренно жесткой денежно-кредитной политики и продолжающегося фискального стимулирования на фоне постепенного исчерпания эффекта высокой базы прошлого года. Показатель за сентябрь сложился ниже прогноза из-за более умеренного, чем ожидалось, роста тарифов на ЖКУ. Месячная инфляция составила 0,6%, что все еще значительно выше среднеисторических значений. Базовая инфляция, характеризующая устойчивость инфляционных процессов, стабилизируется", - сообщили в банке.

Отмечается, что инфляционные ожидания несколько ускорились, несмотря на замедление инфляции. Ожидаемая через год инфляция в сентябре составила 17% (в августе – 16,4%). При этом воспринимаемый рост цен в сентябре снизился до 17,8% (в августе – 18,4%). В целом динамика ожидаемой и воспринимаемой инфляции отражает реализацию реформ на рынке жилищно-коммунальных услуг и роста цен на горюче-смазочные материалы.

В пресс-службе добавили, что рост экономики складывается в соответствии с прогнозами Национального банка. За январь-август 2023 года ВВП Казахстана вырос на 4,9% в годовом выражении. Деловая активность расширяется вследствие устойчивого внутреннего спроса, реализации инфраструктурных проектов и восстановления нефтяного сектора. Основной вклад в рост экономики продолжают вносить отрасли строительства, торговли, промышленности, а также информации и связи.

Проинфляционные риски связаны с усилением фискального импульса в текущем году и незаякорением инфляционных ожиданий. Важным фактором является также потенциальная реализация отложенных вторичных эффектов от повышения цен на ГСМ и ЖКУ, которые ранее компенсировались динамикой курса тенге, и ухудшение прогнозов по урожаю пшеницы в текущем году.

Со стороны внешнего сектора основным источником рисков для будущего роста цен является неопределенность геополитической обстановки. Риски включают ускорение инфляции в России, а также возможный рост мировых цен на продовольствие в результате не возобновления "Зерновой сделки".

"Наблюдаемое ритмичное замедление инфляции позволило реализовать имеющееся пространство по снижению базовой ставки. При этом ввиду наличия ряда проинфляционных рисков как во внешнем секторе, так и внутри экономики, возможности ее дальнейшего снижения в 2023 году существенно ограничены. Смягчение денежно-кредитной политики до конца года будет рассматриваться при условии замедления годовой инфляции до однозначного уровня.

Умеренно жесткий характер денежно-кредитных условий будет способствовать дальнейшему снижению инфляции ближе к нижней границе прогнозного коридора 10-12% по итогам 2023 года, а также ее стабилизации на уровне цели в 5% в среднесрочной перспективе. Национальный банк будет отслеживать траекторию схождения годовой инфляции к таргету, чтобы своевременно реагировать на возможные отклонения", - добавили в пресс-службе.

Отмечается, что очередное плановое решение Комитета по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан по базовой ставке будет объявлено 24 ноября 2023 года в 12:00 по времени Астаны.

Напомним, ранее Нацбанк снизил базовую ставку до 16,5% годовых с коридором +/– 1 п.п.