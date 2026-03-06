Комитет по денежно-кредитной политике Нацбанка РК принял решение установить базовую ставку на уровне 18,0% годовых с коридором +/- 1 п.п, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главного монетарного регулятора

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Решение опирается на результаты прогнозного раунда, обновленные оценки основных макроэкономических показателей и баланса рисков инфляции.

Годовая инфляция в феврале 2026 года снизилась до 11,7% (в январе – 12,2%), соответствуя прогнозам. Снижение темпов демонстрируют все компоненты инфляции.

Рост цен по продовольственным товарам составил 12,7% (12,9%), непродовольственным товарам – 11,6% (11,7%), платным услугам – 10,8% (12%).

Дезинфляции способствуют умеренно жесткие денежно-кредитные условия, укрепление курса тенге, замедление беззалогового потребительского кредитования, сокращение избыточной ликвидности через поэтапное повышение МРТ, операции по зеркалированию, а также реализация комплекса антиинфляционных мер Правительства и Нацбанка.

В частности, значимый вклад в снижение инфляции вносит мораторий на повышение цен на ЖКУ и ГСМ. Влияние повышения НДС на инфляцию оценивается как ограниченное.

При этом месячная инфляция в феврале 2026 года ускорилась и составила 1,1%. Базовая инфляция в феврале составила 0,8%.

Инфляционные ожидания населения на год вперед снизились (в феврале – 13,7%), оставаясь при этом повышенными и волатильными. Февральские ожидания профессиональных участников рынка по инфляции на 2026 год снизились до 10,0% (в январе –10,8%).

Мировые цены на продовольствие продолжают замедляться. Снижение цен сохраняется по молочной продукции и сахару. Рост мировых цен был зафиксирован по зерновым и растительным маслам.

В РФ инфляция остается повышенной, достижение таргета ожидается к 2027 году. В ЕС рост цен остается стабильно низким. В США инфляция приближается к цели в условиях взвешенной политики ФРС.

В рамках базового сценария прогнозируется, что в первом полугодии цена на нефть марки Brent будет временно выше прошлых предпосылок на фоне сохраняющихся высоких цен, связанных с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке. В дальнейшем предполагается постепенное снижение цены нефти до уровня около 60 долл. США за баррель исходя из баланса мирового спроса и предложения.

Согласно прогнозу, в среднем в 2026 году она составит 66,3 долл. США за баррель и стабилизируется на уровне около 60 долл. США в последующие годы.

Прогноз инфляции на 2026 год уточнен в сторону снижения. Рост цен оценивается в пределах 9,5-11,5% (ранее 9,5-12,5%).

При этом Нацбанк ожидает достижения однозначных уровней роста цен за счет реализации совместных действий Правительства и Нацбанка, обеспечения предсказуемой фискальной и квазифискальной политики, а также снижения вклада ЖКУ и ГСМ в рост инфляции.

По итогам 2027 года прогнозируется замедление инфляции до 5,5-7,5%. По итогам 2028 года она сформируется вблизи таргета в 5%.

Проинфляционные риски несколько снизились на фоне умеренной реакции цен на изменение ставки НДС. Сохраняющиеся риски концентрируются во внутренних факторах, включая эффекты от повышения регулируемых цен и повышенные инфляционные ожидания.

Также требует внимания фактическое исполнение запланированной бюджетной консолидации в 2027–2028 годах, а также масштабы и параметры квазифискального стимулирования.

В случае отклонения факта от заложенных параметров по снижению трансфертов из Нацфонда и сокращению дефицита бюджета, а также недостаточно контролируемого расширения квазифискальных стимулов дезинфляционный эффект может быть ослаблен.

Прогноз роста ВВП на 2026 год сохранен в диапазоне 3,5-4,5%. На фоне высокой базы 2025 года экономическая активность будет развиваться по более плавной траектории в 2026 и последующих годах.

Внутренний спрос будет замедляться под воздействием фискальной консолидации и охлаждения потребительского кредитования.

«Нацбанк продолжит оценивать темпы снижения инфляции, динамику внутреннего спроса, фактическое исполнение фискальной консолидации и качество реализации квазифискального стимулирования. Также будет проводиться мониторинг эффективности мер по контролю инфляции совместно с Правительством, динамики цен на ЖКУ и ГСМ и продолжающейся адаптации населения и бизнеса к налоговой реформе. При устойчивом замедлении инфляции и отсутствии новых проинфляционных шоков будет рассмотрена возможность снижения базовой ставки во втором полугодии 2026 года», – отметили в НБ РК.

Там же добавили, что в текущих условиях пространство для смягчения денежно-кредитной политики еще не сформировалось.

Более полная информация о факторах принятого решения и прогнозах будет представлена в Докладе о денежно-кредитной политике на официальном интернет-ресурсе Национального Банка 11 марта.

Очередное плановое решение Комитета по денежно-кредитной политике Нацбанка по базовой ставке будет объявлено 24 апреля в 12:00 по времени Астаны.