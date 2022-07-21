Нацбанк Украины девальвировал гривну

Национальный банк Украины скорректировал (ослабил) официальный курс гривны к доллару США на 25% до 36,56 гривны, сообщает Kazpravda.kz.

Отмечается, что решение принято на фоне изменения фундаментальных характеристик экономики Украины и укрепления доллара США к другим валютам.

"Такой шаг позволит увеличить конкурентоспособность украинских производителей, сблизить курсовые условия для разных групп бизнеса и населения и поддержать устойчивость экономики", – говорится в сообщении Нацбанка Украины.

По оценкам Национального банка, коррекция обменного курса увеличит приток и продажу валютной выручки экспортерами, минимизирует спекулятивную составляющую поведения участников рынка и позволит стабилизировать курсовые ожидания.

Условия установления курса продаж и покупки валюты в наличном и безналичном сегментах рынка при этом остаются неизменными.