Нацбанк вовлек БВУ в диалог о кредитовании экономики

Фото: пресс-служба НБ РК

Нацбанк совместно с АРРФР с участием АО «НУХ «Байтерек» провели рабочую встречу с руководителями банков второго уровня для обсуждения актуальных вопросов развития финансового сектора и кредитования экономики, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главного банка страны

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по расширению кредитования реального сектора банками, а также вопросам создания механизма гарантирования кредитов малому и среднему бизнесу путем создания специального гарантийного фонда на базе АО «ФРП «Даму». Принято решение по активизации работы и усилению статуса Проектного офиса по реализации инвестиционных проектов через синдицированное (совместное) финансирование и софинансирование.

Сообщается, что по итогам встречи достигнута договоренность о систематизации совместной дальнейшей работы по основным вопросам кредитования экономики и развития финансового рынка.

Участники совещания обсудили меры помощи гражданам по решению проблем с просроченными кредитами, о которых говорил Токаев, механизмы по снижению уровня проблемных займов и долговой нагрузки населения, инициатив по развитию Национальной цифровой финансовой инфраструктуры, развитию Антифрод-центра и национальных платежных систем.

Напомним, в ходе расширенного заседания правительства Касым-Жомарт Токаев упомянул, что ресурсы банков второго уровня можно и нужно задействовать для реализации программ правительства по строительству и модернизации крупных инфраструктурных проектов.