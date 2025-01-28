Токаев: Банки ни в коем случае не враги правительства

Правительство,Президент,Банки и финансы
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Дана Аменова
корреспондент

В ходе расширенного заседания правительства Касым-Жомарт Токаев рассказал о финансовом обеспечении значимых проектов, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

В ходе выступления президент упомянул, что ресурсы банков второго уровня можно и нужно задействовать для реализации программ правительства по строительству и модернизации крупных инфраструктурных проектов.

По его словам, надо поэтапно переориентировать выделяемые государством средства на субсидирование ставок по кредитам. Это позволит в несколько раз увеличить охват финансированием и с пользой вовлечь ликвидность банков в экономический оборот.

«Напомню, что с 2017 по 2020 год ряду крупных банков на условиях солидарной ответственности их акционеров была оказана государственная поддержка, в том числе за счет Нацфонда, сроком на 15 лет. Отдельные банки уже покрыли все убытки, но продолжают удерживать принадлежащие государству средства. Причем имеют гарантированную прибыль, вкладывая их под высокие проценты в безрисковые государственные инструменты. Правительству и Нацбанку поручается принять решение. Хочу подчеркнуть по этому вопросу: банки ни в коем случае не враги правительства и, тем более, народа, но должно быть справедливое партнерство на основе диалога. Когда-то вам помогли, теперь и вы отвечайте взаимностью», – пояснил он.

Кроме того, кредитование реального сектора сдерживает нехватка у бизнеса залогового обеспечения. Поэтому нужно расширить инструменты гарантирования займов.

«Правительству совместно с профильными институтами развития необходимо проработать вопрос создания гарантийного фонда. Такие фонды, финансируемые за счет ежегодных взносов банков, корпораций, центральных и местных органов власти, хорошо показали себя в ряде стран. Вместе с тем при реализации стратегических проектов с высокой экономической отдачей можно на рыночных условиях более активно привлекать «длинные» деньги из ЕНПФ», – подытожил глава государства.

#Токаев #президент #Правительство #заседание #банки

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