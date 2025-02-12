Нацгвардия и АФМ объединяют усилия в борьбе с финансовыми пирамидами

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Национальная гвардия Республики Казахстан совместно с Агентством по финансовому мониторингу (АФМ) инициировала новый проект, направленный на усиление мер по противодействию финансовым пирамидам

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Проект призван повысить осведомлённость военнослужащих о рисках незаконных схем и предотвратить распространение мошеннических структур.

В рамках инициативы на базе Главного командования Национальной гвардии состоялась встреча военнослужащих с руководителем Управления превенции АФМ Андреем Давыдовым и специалистом академии «AML Academy» Дарханом Кусаиновым.

Они подробно рассказали, как распознать финансовую пирамиду, почему важно тщательно проверять любые инвестиционные предложения, а также как каждый гражданин может проверить подозрительный проект через официальный Telegram-бот «Baiqa, piramida».  Специалисты также привели примеры подозрительных вакансий, которые могут свидетельствовать о вербовке дропов, и разобрали распространённые схемы фишинга и вишинга, используемые для кражи персональных данных и денежных средств.

– Совместно с Национальной гвардией мы ставим перед собой задачу повысить финансовую грамотность военнослужащих и предупредить их о возможных рисках. В дальнейшем мы планируем провести подобные мероприятия не только на базе Главного командования, но и в региональных командованиях, чтобы как можно больше военнослужащих получили необходимые знания и смогли защитить себя и своих близких от мошеннических схем, – отметил руководитель Управления превенции АФМ Андрей Давыдов.

Инициаторы намерены усилить работу в данном направлении. Подобные встречи сотрудников АФМ с гвардейцами будут проведены во всех региональных командованиях войск правопорядка.

В целях профилактики стороны договорились продолжить борьбу с мошенничеством подключая в нее воспитателей воинских частей, чтобы добиться доведения важной информации до каждого солдата.

Гвардейцы подчеркнули, что сотрудничество с АФМ позволит эффективнее реагировать на угрозы, связанные с финансовыми махинациями, а также повысит уровень финансовой грамотности военнослужащих.

Стоит отметить, что запуск проекта – ещё один шаг в рамках системной работы государственных органов по обеспечению экономической стабильности и безопасности страны.

#АФМ #сотрудничество #финпирамида #Нацгвардия

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