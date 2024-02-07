Пересмотреть национальный инфраструктурный план поручил президент

Фото: пресс-служба президента РК

В своем выступлении глава государства отдельно коснулся вопроса притока внешних и внутренних инвестиций.

– Важным условием для широкого привлечения инвестиций является качественная подготовка Национального инфраструктурного плана. Собрать, как говорится, все «хотелки» в один документ и потом жаловаться на то, что из бюджета не выделены средства, – это не иначе как расписка в своей некомпетентности. Поручаю правительству пересмотреть инфраструктурный план. В нем нужно определить приоритеты, точечно проработать привлечение частных инвестиций в стратегически важные проекты, предусмотреть меры финансовой поддержки лишь для крайних случаев, – отметил президент.

Он подчеркнул, что еще одним источником инвестиций должен стать возврат незаконно выведенных активов, и в этом вопросе необходимо активизировать усилия.

- Поступающие средства надо направлять на реализацию важных для страны проектов. В то же время еще раз предупреждаю – нельзя «перегибать палку», произвол со стороны правоохранительных органов недопустим. С моей стороны последует жесткая реакция на каждый такой сигнал, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Обеспечить благоприятный бизнес и инвестиционный климат в стране, по его словам, должно стать главной задачей.