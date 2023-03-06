Научно доказано, что вовлечение женщин в жизнь общества обеспечивает стране экономический рост

Их называли «железными»

Между тем, как становится ясно из доклада Всемирного банка «Женщины, бизнес и закон – 2022», примерно 2,4 млрд дам трудоспособного возраста не обладают равными с мужчинами экономичес­кими возможностями. В 178 странах по-прежнему существуют юридические барьеры, препятствующие их полномасштабному участию в экономической жизни. В 86 женщины все еще сталкиваются с теми или иными ограничениями на работу, а в 95 им не гарантирована равная оплата за равный труд.

В целом в мире женщины по-прежнему обладают всего тремя четвертями тех прав, которые законодательство предоставляет мужчинам. Вместе с тем, по данным доклада, хотя глобальная пандемия по-прежнему с особой силой сказывается на жизни женщин и их источниках доходов, в 2021 году 23 страны реформировали свое законодательство с тем, чтобы предпринять необходимые шаги по пути дальнейшего расширения участия «слабого пола» в экономической жизни.

Да, общество всегда будет требовать от женщин многого: быть хорошей матерью, хозяйкой, незаменимым сотрудником на рабочем месте, женственной, мягкой, способной отс­таивать свои права. Амби­циозной и понимающей. Уверенной в себе и целомудрен­ной. Однако женщине достаточно лишь одного права – быть собой.

Например, как Шейх Хасине Вазед, родившейся в 1947 году в Бангладеш и сделавшей политическую карьеру в мусульманском государстве. Ее отец Шейх Муджибур Рахман с середины 1960-х возглавлял партию «Народная лига», а в 1971-м стал первым президентом Бангладеш.

Вначале политическая карьера Шейх Хасины, получившей хорошее образование, складывалась весьма удачно. Но в ходе военного переворота Муджибур Рахман был расстрелян, а его дочь объявлена персоной нон грата. Шесть лет она жила в Индии, а после вернулась в Бангладеш и возобновила деятельность партии «Народная лига».

После победы этой политичес­кой силы на выборах в 1996 году Шейх Хасина возглавляла правительство, став второй женщиной на посту премьер-министра и первым премьером, завершившим полный пятилетний срок.

А можно еще вспомнить Пак Кын Хе. Она запомнилась всем политическим скандалом и пос­ледовавшим импичментом, однако это не меняет того факта, что ей в своей карьере удалось достичь больших высот.

Ее отец Пак Чон Хи тоже был президентом страны. После покушения на него и смертельного ранения матери Пак Кын Хе даже занимала роль первой леди как старшая дочь. После она посвятила себя политической карьере и на парламентских выборах 2012 года привела партию «Сэнури» к убедительной победе.

Это способствовало упрочению позиций Пак Кын Хе внутри партии как потенциального кандидата на президентских выборах. Поэтому никто особо не удивился, когда на следующих президентских выборах она набрала 51,55% голосов избирателей и стала первой в истории Южной Кореи женщиной-президентом.

Первая женщина-президент и самый молодой лидер Хорватии Колинда Грабар-Китарович управляла страной один срок, тем не менее она по-прежнему остается самым популярным политиком в истории этого государства. В 2017-м она вошла в список самых влиятельных женщин по версии Forbes, заняв 39-е место.

Элен Джонсон-Серлиф, первая женщина – президент африканской страны, обладает, пожалуй, одной из самых интересных политических биографий. За строгий характер и решительность ее часто называют «железной леди».

После получения диплома MBA в Гарвардском университете в 1972 году Джонсон-Серлиф пригласили работать в правительстве помощником министра финансов Либерии в админист­рации президента Уильяма Ричарда Толберта.

В 1980 году она стала минист­ром финансов и проработала на этом посту пять лет, а после была осуждена на десять лет за критику в парламенте военного режима, проводимого президентом. Дело закончилось изгна­нием из страны, но она вернулась в Либерию в 1997-м в качестве экономиста Всемирного банка и Citibank. И стала президентом.

Эрна Сульберг – дочь сотрудника управления трамвайных путей и госслужащей – стала самым популярным политиком Норвегии.

Еще в юности она вступила в консервативную партию «Хейре». Работала в молодежной партийной организации, в разные годы входила в руководство ее отделений, возглавляла Студенческую лигу. За твердую позицию в прессе ее стали называть «железной Эрной».

Сейчас она депутат Парламента Норвегии. По итогам парламентских выборов 2021 года Сульберг стала первым за более чем сто лет норвежским политиком, который был избран в парламент страны девять раз.

Это еще ягодки

Также в числе самых влиятельных женщин 2022 года – премьер-министр Финляндии Санна Марин, которая прошлым летом оказалась в центре громкого скандала из-за любви к вечеринкам, вице-президент Колумбии Франсиа Елена Маркес Мина и первая темнокожая судья Верховного суда США Кетанджи Браун Джексон.

В список Financial Times попала премьер-министр Барбадоса Миа Моттли, благодаря усилиям которой государство в конце прошлого года вышло из-под власти британской короны.

Не меньшее влияние наряду с политиками имеют и женщины, занимающиеся бизнесом. В числе бизнесвумен, сделавших себя сами, находится, к примеру, Сара Блейкли, которая руководит компанией Spanx.

Раньше она находилась среди топ-менеджеров Nike, и это именно ее заслуга, что бренд расширился и включает теперь в себя не только спортивную одежду, но и одежду для активного отдыха.

Сара, начинавшая когда-то работу торговым агентом, решила создать собственную компанию корректирующего белья и в 29 лет инвестировала 5 тыс. долларов в белье, которое позволяет всем без исключения носить все, что угодно, включая белые слаксы. Сегодня она единственная владелица компании, а с 2015 года стала совладелицей баскетбольного клуба Atlanta Hawks.

Супермодель Кэти Айрленд построила лицензионную империю, предоставив свое имя, вкус и навыки маркетинга более чем 17 тыс. продуктов. Саму Кэти открыло модельное агентство Elite, когда ей было 16 лет.

Во время работы моделью она продолжала придумывать побочные бизнес-проекты. Один из них выстрелил – мебель.

Выходя на этот рынок, Айрленд решила, что ее бренд должен иметь какое-то содержание. Подход «Решения для семей, особенно для занятых матерей» теперь стал девизом компании. Например, ковры обрабатывались специальным средством для защиты от пролитых жидкостей. Столы проектировались со скруг­ленными углами, чтобы бегающие дети не получали травмы.

Мэг Уитман была хорошо известна в применении технологий раскрутки сайтов, когда работала в компании Hewlett Packard. Пос­ле ее разделения в 2015 году возглавила фирму Hewlett Packard Enterprise, торгующую серверами и прог­раммным обеспечением. Занимала руководящие посты также в Hasbro и Walt Disney, известна как глава сайта eBay, поднявшая его доход с 5 млн до 8 млрд долларов.

Тони Ко переехала в США из Кореи, когда ей было 13 лет. В 1999 году в возрасте 25 лет заметила, насколько велик разрыв в цене между косметикой из супермаркета и аптечными средствами. Рискнула и запустила марку NYX Cosmetics – элитную косметику по выгодной цене. В первый год получила 4 млн долларов на ритейлерской продаже. В 2014-м продала бренд компании L’Oréal.

Самая богатая селф-мейд в мире американской недвижимости Дороти Герман является совладелицей солидной фирмы в Нью-Йорке. В структуре работают более 6 тыс. агентов в 85 офисах.

Когда Дороти было 10 лет, она попала с родителями в автокатаст­рофу, в которой ее мать умерла, а отец получил тяжелые увечья. Дороти сама стала матерью в 19 лет, а в 80-х годах уже работала брокером на рынке недвижимости на Лонг-Айленде. В 90-х большая часть этой фирмы уже принадлежала Дороти.

Татьяна Бакальчук – основатель и владелец одного из самых крупных маркетплейсов Wildberries – в прошлом преподаватель английского языка. Родив дочку, поняла, что зарабатывать репетиторством с младенцем на руках трудно: ребенок плачет, ученики нервничают. Как и многие молодые матери, Татьяна задумалась тогда о бизнесе в Интернете. Выбор пал на одежду – Бакальчук по собственному опыту знала, как трудно занятой женщине выкраивать время на поход по магазинам.

Начинала она с торговли из дома по немецким каталогам, но после пришла в голову мысль соз­дать собственный онлайн-маркетплейс. Наз­вание Wildberries родилось сразу. По задумке хозяйки миссия магазина должна была состоять в том, чтобы женщины перестали покупать черные вещи только потому, что они ко всему подходят, и сделали свой гардероб более ярким.

Сейчас в этот универсальный интернет-магазин ежемесячно обращаются 12 млн человек, которые делают более 350 тыс. заказов. Стоимость компании в 2019 году, по оценкам экспертов, составила 1,2 млрд долларов. Американский журнал Forbes включил Татьяну в рейтинг «Топ-10

наиболее заметных новых миллиардеров – 2019».

Изобретательные во всем

Мир научных открытий и изоб­ретений тоже знает немало женских имен. Одно из них широко известно в кругах прог­раммистов. Это Грейс Хоппер.

После поступления на службу в Военно-морской флот США во время Второй мировой войны она была направлена работать над созданием нового компьютера Mark I. Довольно скоро Грейс стала во главе исследований, связанных с компьютерным обеспечением.

Хоппер разработала первый компилятор для языка прог­раммирования, с помощью которого стало возможно переводить словесные инструкции в цифровой код, который мог бы считывать компьютерный процессор.

Американке также приписывают популяризацию термина debugging (устранение воспроизводимых ошибок), который по-прежнему используется для устранения погрешностей кода в компьютерных программах. Это слово пришло Хоппер в голову пос­ле того, как ей удалось извлечь мотылька (bug), попавшего в ее компьютер.

Грейс Хоппер, получившая прозвище «удивительная Грейс», продолжила работать с компьютерами до выхода в отставку из рядов Военно-морского флота США в возрасте 79 лет, став старейшим действующим офицером.

Доктор Ширли Энн Джексон – американский физик, чья работа в 1970-е привела к появлению двух телефонных услуг: система определения номера вызывающего абонента и уведомления о поступлении нового входящего звонка во время разговора с другим человеком.

Ее инновационные открытия в области телекоммуникаций привели в дальнейшем к разработке портативного факс-модема, оптического волокна и солнечных батарей.

Ширли Джексон стала первой афроамериканкой, получившей ученую степень Массачусетского технологического института и возглавившей один из ведущих научно-исследовательских университетов.

Холодным зимним днем 1903 года во время поездки в Нью-Йорк американка Мэри Андерсон обратила внимание на то, что ее водителю приходится открывать окно и высовываться наружу, чтобы очистить ветровое стекло от падающего снега. И конечно, после каждой такой очистки в машине становилось все холоднее.

Это наблюдение вдохновило Андерсон на разработку устройства наподобие резиновой лопатки, которую можно было бы приводить в движение изнутри салона, на что она в том же году получила патент. Сегодня дворники лобового стекла есть в каждом автомобиле.

Джозефина Кокрейн, любившая устраивать роскошные вечеринки в собственном особняке, мечтала об устройстве, которое сможет мыть посуду быстрее и аккуратнее, чем ее прислуга. Она создала первую автоматичес­кую посудомоечную машину с использованием давления воды, в медном баке которой вращалось колесо, приводимое в движение мотором.

Муж Кокрейн был алкоголиком и после смерти оставил изобретательницу с кучей долгов, что вдохновило ее получить в 1886 году патент на посудомоечную машину и открыть собственную фабрику по их производству.

Энн Цукамото получила патент на технологию выделения стволовых клеток в 1991 году. Ее вклад в изучение процессов кровеносной системы у пациентов с раковыми заболеваниям, возможно, поможет в изобретении лекарства от рака.

Сегодня на счету Цукамото уже семь патентов, и она продолжает заниматься исследованием роста стволовых клеток.

Стефани Кволек известна изоб­ретением кевлара – легкого волокна, которое используют для изготовления бронежилетов и защитного снаряжения.

С момента открытия, сделанного Стефани в 1965 году, кевлар, который в пять раз прочнее стали, помог спасти жизни миллионов людей по всему миру, и его продолжают ежедневно использовать миллионы.

Материал нашел самое широкое применение – от изготовления домашних перчаток и мобильных телефонов до авиа­ционной промышленности и конструкции подвесных мостов.

Создание «Монополии» – самой популярной настольной игры в мире – приписывают изобретателю Чарльзу Дэрроу, хотя на самом деле правила игры были разработаны американкой Элизабет Мэги.

Антимонополистка Элизабет хотела наглядно продемонстрировать негативный эффект монополизации земель с помощью инновационной игры «Земле­владелец», в которой игроки торговали имуществом, используя поддельные купюры.

Разработчица получила патент на игру в 1904 году. Но Чарльз Дэрроу выкупил патент Мэги за 500 долларов и фактически «монополизировал» игру, которая в ее настоящем виде была впервые выпущена компанией Parker Brothers уже в 1935-м.

Вот так. Судите сами...