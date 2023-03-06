Научно доказано, что вовлечение женщин в жизнь общества обеспечивает стране экономический рост Общество 6 марта 2023 г. 3:00 220 Юлия Полонская Свидетельство тому – примеры успеха представительниц прекрасного пола во всех сферах, особенно в политике, экономике и науке. Их называли «железными» Между тем, как становится ясно из доклада Всемирного банка «Женщины, бизнес и закон – 2022», примерно 2,4 млрд дам трудоспособного возраста не обладают равными с мужчинами экономическими возможностями. В 178 странах по-прежнему существуют юридические барьеры, препятствующие их полномасштабному участию в экономической жизни. В 86 женщины все еще сталкиваются с теми или иными ограничениями на работу, а в 95 им не гарантирована равная оплата за равный труд. В целом в мире женщины по-прежнему обладают всего тремя четвертями тех прав, которые законодательство предоставляет мужчинам. Вместе с тем, по данным доклада, хотя глобальная пандемия по-прежнему с особой силой сказывается на жизни женщин и их источниках доходов, в 2021 году 23 страны реформировали свое законодательство с тем, чтобы предпринять необходимые шаги по пути дальнейшего расширения участия «слабого пола» в экономической жизни. Да, общество всегда будет требовать от женщин многого: быть хорошей матерью, хозяйкой, незаменимым сотрудником на рабочем месте, женственной, мягкой, способной отстаивать свои права. Амбициозной и понимающей. Уверенной в себе и целомудренной. Однако женщине достаточно лишь одного права – быть собой. Например, как Шейх Хасине Вазед, родившейся в 1947 году в Бангладеш и сделавшей политическую карьеру в мусульманском государстве. Ее отец Шейх Муджибур Рахман с середины 1960-х возглавлял партию «Народная лига», а в 1971-м стал первым президентом Бангладеш. Вначале политическая карьера Шейх Хасины, получившей хорошее образование, складывалась весьма удачно. Но в ходе военного переворота Муджибур Рахман был расстрелян, а его дочь объявлена персоной нон грата. Шесть лет она жила в Индии, а после вернулась в Бангладеш и возобновила деятельность партии «Народная лига». После победы этой политической силы на выборах в 1996 году Шейх Хасина возглавляла правительство, став второй женщиной на посту премьер-министра и первым премьером, завершившим полный пятилетний срок. А можно еще вспомнить Пак Кын Хе. Она запомнилась всем политическим скандалом и последовавшим импичментом, однако это не меняет того факта, что ей в своей карьере удалось достичь больших высот. Ее отец Пак Чон Хи тоже был президентом страны. После покушения на него и смертельного ранения матери Пак Кын Хе даже занимала роль первой леди как старшая дочь. После она посвятила себя политической карьере и на парламентских выборах 2012 года привела партию «Сэнури» к убедительной победе. Это способствовало упрочению позиций Пак Кын Хе внутри партии как потенциального кандидата на президентских выборах. Поэтому никто особо не удивился, когда на следующих президентских выборах она набрала 51,55% голосов избирателей и стала первой в истории Южной Кореи женщиной-президентом. Первая женщина-президент и самый молодой лидер Хорватии Колинда Грабар-Китарович управляла страной один срок, тем не менее она по-прежнему остается самым популярным политиком в истории этого государства. В 2017-м она вошла в список самых влиятельных женщин по версии Forbes, заняв 39-е место. Элен Джонсон-Серлиф, первая женщина – президент африканской страны, обладает, пожалуй, одной из самых интересных политических биографий. За строгий характер и решительность ее часто называют «железной леди». После получения диплома MBA в Гарвардском университете в 1972 году Джонсон-Серлиф пригласили работать в правительстве помощником министра финансов Либерии в администрации президента Уильяма Ричарда Толберта. В 1980 году она стала министром финансов и проработала на этом посту пять лет, а после была осуждена на десять лет за критику в парламенте военного режима, проводимого президентом. Дело закончилось изгнанием из страны, но она вернулась в Либерию в 1997-м в качестве экономиста Всемирного банка и Citibank. И стала президентом. Эрна Сульберг – дочь сотрудника управления трамвайных путей и госслужащей – стала самым популярным политиком Норвегии. Еще в юности она вступила в консервативную партию «Хейре». Работала в молодежной партийной организации, в разные годы входила в руководство ее отделений, возглавляла Студенческую лигу. За твердую позицию в прессе ее стали называть «железной Эрной». Сейчас она депутат Парламента Норвегии. По итогам парламентских выборов 2021 года Сульберг стала первым за более чем сто лет норвежским политиком, который был избран в парламент страны девять раз. Это еще ягодки Также в числе самых влиятельных женщин 2022 года – премьер-министр Финляндии Санна Марин, которая прошлым летом оказалась в центре громкого скандала из-за любви к вечеринкам, вице-президент Колумбии Франсиа Елена Маркес Мина и первая темнокожая судья Верховного суда США Кетанджи Браун Джексон. В список Financial Times попала премьер-министр Барбадоса Миа Моттли, благодаря усилиям которой государство в конце прошлого года вышло из-под власти британской короны. Не меньшее влияние наряду с политиками имеют и женщины, занимающиеся бизнесом. В числе бизнесвумен, сделавших себя сами, находится, к примеру, Сара Блейкли, которая руководит компанией Spanx. Раньше она находилась среди топ-менеджеров Nike, и это именно ее заслуга, что бренд расширился и включает теперь в себя не только спортивную одежду, но и одежду для активного отдыха. Сара, начинавшая когда-то работу торговым агентом, решила создать собственную компанию корректирующего белья и в 29 лет инвестировала 5 тыс. долларов в белье, которое позволяет всем без исключения носить все, что угодно, включая белые слаксы. Сегодня она единственная владелица компании, а с 2015 года стала совладелицей баскетбольного клуба Atlanta Hawks. Супермодель Кэти Айрленд построила лицензионную империю, предоставив свое имя, вкус и навыки маркетинга более чем 17 тыс. продуктов. Саму Кэти открыло модельное агентство Elite, когда ей было 16 лет. Во время работы моделью она продолжала придумывать побочные бизнес-проекты. Один из них выстрелил – мебель. Выходя на этот рынок, Айрленд решила, что ее бренд должен иметь какое-то содержание. Подход «Решения для семей, особенно для занятых матерей» теперь стал девизом компании. Например, ковры обрабатывались специальным средством для защиты от пролитых жидкостей. Столы проектировались со скругленными углами, чтобы бегающие дети не получали травмы. Мэг Уитман была хорошо известна в применении технологий раскрутки сайтов, когда работала в компании Hewlett Packard. После ее разделения в 2015 году возглавила фирму Hewlett Packard Enterprise, торгующую серверами и программным обеспечением. Занимала руководящие посты также в Hasbro и Walt Disney, известна как глава сайта eBay, поднявшая его доход с 5 млн до 8 млрд долларов. Тони Ко переехала в США из Кореи, когда ей было 13 лет. В 1999 году в возрасте 25 лет заметила, насколько велик разрыв в цене между косметикой из супермаркета и аптечными средствами. Рискнула и запустила марку NYX Cosmetics – элитную косметику по выгодной цене. В первый год получила 4 млн долларов на ритейлерской продаже. В 2014-м продала бренд компании L’Oréal. Самая богатая селф-мейд в мире американской недвижимости Дороти Герман является совладелицей солидной фирмы в Нью-Йорке. В структуре работают более 6 тыс. агентов в 85 офисах. Когда Дороти было 10 лет, она попала с родителями в автокатастрофу, в которой ее мать умерла, а отец получил тяжелые увечья. Дороти сама стала матерью в 19 лет, а в 80-х годах уже работала брокером на рынке недвижимости на Лонг-Айленде. В 90-х большая часть этой фирмы уже принадлежала Дороти. Татьяна Бакальчук – основатель и владелец одного из самых крупных маркетплейсов Wildberries – в прошлом преподаватель английского языка. Родив дочку, поняла, что зарабатывать репетиторством с младенцем на руках трудно: ребенок плачет, ученики нервничают. Как и многие молодые матери, Татьяна задумалась тогда о бизнесе в Интернете. Выбор пал на одежду – Бакальчук по собственному опыту знала, как трудно занятой женщине выкраивать время на поход по магазинам. Начинала она с торговли из дома по немецким каталогам, но после пришла в голову мысль создать собственный онлайн-маркетплейс. Название Wildberries родилось сразу. По задумке хозяйки миссия магазина должна была состоять в том, чтобы женщины перестали покупать черные вещи только потому, что они ко всему подходят, и сделали свой гардероб более ярким. Сейчас в этот универсальный интернет-магазин ежемесячно обращаются 12 млн человек, которые делают более 350 тыс. заказов. Стоимость компании в 2019 году, по оценкам экспертов, составила 1,2 млрд долларов. Американский журнал Forbes включил Татьяну в рейтинг «Топ-10 наиболее заметных новых миллиардеров – 2019». Изобретательные во всем Мир научных открытий и изобретений тоже знает немало женских имен. Одно из них широко известно в кругах программистов. Это Грейс Хоппер. После поступления на службу в Военно-морской флот США во время Второй мировой войны она была направлена работать над созданием нового компьютера Mark I. Довольно скоро Грейс стала во главе исследований, связанных с компьютерным обеспечением. Хоппер разработала первый компилятор для языка программирования, с помощью которого стало возможно переводить словесные инструкции в цифровой код, который мог бы считывать компьютерный процессор. Американке также приписывают популяризацию термина debugging (устранение воспроизводимых ошибок), который по-прежнему используется для устранения погрешностей кода в компьютерных программах. Это слово пришло Хоппер в голову после того, как ей удалось извлечь мотылька (bug), попавшего в ее компьютер. Грейс Хоппер, получившая прозвище «удивительная Грейс», продолжила работать с компьютерами до выхода в отставку из рядов Военно-морского флота США в возрасте 79 лет, став старейшим действующим офицером. Доктор Ширли Энн Джексон – американский физик, чья работа в 1970-е привела к появлению двух телефонных услуг: система определения номера вызывающего абонента и уведомления о поступлении нового входящего звонка во время разговора с другим человеком. Ее инновационные открытия в области телекоммуникаций привели в дальнейшем к разработке портативного факс-модема, оптического волокна и солнечных батарей. Ширли Джексон стала первой афроамериканкой, получившей ученую степень Массачусетского технологического института и возглавившей один из ведущих научно-исследовательских университетов. Холодным зимним днем 1903 года во время поездки в Нью-Йорк американка Мэри Андерсон обратила внимание на то, что ее водителю приходится открывать окно и высовываться наружу, чтобы очистить ветровое стекло от падающего снега. И конечно, после каждой такой очистки в машине становилось все холоднее. Это наблюдение вдохновило Андерсон на разработку устройства наподобие резиновой лопатки, которую можно было бы приводить в движение изнутри салона, на что она в том же году получила патент. Сегодня дворники лобового стекла есть в каждом автомобиле. Джозефина Кокрейн, любившая устраивать роскошные вечеринки в собственном особняке, мечтала об устройстве, которое сможет мыть посуду быстрее и аккуратнее, чем ее прислуга. Она создала первую автоматическую посудомоечную машину с использованием давления воды, в медном баке которой вращалось колесо, приводимое в движение мотором. Муж Кокрейн был алкоголиком и после смерти оставил изобретательницу с кучей долгов, что вдохновило ее получить в 1886 году патент на посудомоечную машину и открыть собственную фабрику по их производству. Энн Цукамото получила патент на технологию выделения стволовых клеток в 1991 году. Ее вклад в изучение процессов кровеносной системы у пациентов с раковыми заболеваниям, возможно, поможет в изобретении лекарства от рака. Сегодня на счету Цукамото уже семь патентов, и она продолжает заниматься исследованием роста стволовых клеток. Стефани Кволек известна изобретением кевлара – легкого волокна, которое используют для изготовления бронежилетов и защитного снаряжения. С момента открытия, сделанного Стефани в 1965 году, кевлар, который в пять раз прочнее стали, помог спасти жизни миллионов людей по всему миру, и его продолжают ежедневно использовать миллионы. Материал нашел самое широкое применение – от изготовления домашних перчаток и мобильных телефонов до авиационной промышленности и конструкции подвесных мостов. Создание «Монополии» – самой популярной настольной игры в мире – приписывают изобретателю Чарльзу Дэрроу, хотя на самом деле правила игры были разработаны американкой Элизабет Мэги. Антимонополистка Элизабет хотела наглядно продемонстрировать негативный эффект монополизации земель с помощью инновационной игры «Землевладелец», в которой игроки торговали имуществом, используя поддельные купюры. Разработчица получила патент на игру в 1904 году. Но Чарльз Дэрроу выкупил патент Мэги за 500 долларов и фактически «монополизировал» игру, которая в ее настоящем виде была впервые выпущена компанией Parker Brothers уже в 1935-м. Вот так. Судите сами...