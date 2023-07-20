Методологию оценки деятельности исторических личностей разработают в Казахстане

Необходимость такой методологии была озвучена на втором заседании Национального курултая в Туркестане.

Фото пресс-службы Министерства науки и высшего образования РК

Впервые в Казахстане разрабатывается «Научная методология исследования и оценки деятельности исторических личностей». Такую идею выдвинули ученые в рамках обсуждения перспективных задач Института истории государства, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования РК.

«Необходимость такой методологии была озвучена на втором заседании Национального курултая в Туркестане. Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении «Әділетті Қазақстан – Адал азамат» отметил следующее: «Необходимо прекратить практику присвоения различным объектам имен деятелей советского периода, биографии которых целенаправленно мифологизируются в угоду чьим-то личным интересам и предпочтениям. Нам следует определить единый ряд выдающихся фигур в истории нашего народа. Они станут одним из ключевых «маркеров» нашей общенациональной идентичности внутри страны и за рубежом». Именно поэтому важно оценивать исторических деятелей в контексте современного устойчивого развития с учетом не только региональных особенностей, но и общенациональных приоритетов», – говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что ученые института при подготовке данной методологии будут руководствоваться дифференцированным подходом, в зависимости от значимости и ценности личностей для национального, регионального и местного масштаба.

«Анализ защищенных диссертаций в период с 1992 года по сегодняшний день показал, что 55 из 772 диссертаций посвящены общественно-политической деятельности личности и их наследию. Таким образом, восстановление исторической достоверности личностей в современном контексте, а также деятелей, внесших вклад в становление независимого Казахстана, позволит расширить различные истоки патриотизма, его ценности и источники мотивации», – добавили в министерстве.