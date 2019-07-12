Найдено тело второго из утонувших в Актау братьев

Общество
Тело 10-летнего Абугали Еркебулана нашли в 150 метрах от водосбросного канала "Шора", передает Lada.kz.   

Об этом сообщил Сергей Григорьев, капитан судна "Сартас", один из добровольцев, принимавших участие в поисках тел утонувших.

Он обнаружил тело мальчика 11 июля, примерно в 18:30.

В поисках участвовали волонтеры, спасатели области и родственники погибших.

Информация об утонувших на водосбросном канале "Шора" поступила 5 июля. Одну из отдыхавших успел спасти полицейский.

Родственники пропавших на "Шоре" двоих людей просили помочь в поисках. К поисковым мероприятиям в Актау подключились добровольцы из дайвинг-центра.

Одного из двух утонувших в море нашли 10 июля.

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