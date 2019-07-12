Найдено тело второго из утонувших в Актау братьев

Тело 10-летнего Абугали Еркебулана нашли в 150 метрах от водосбросного канала "Шора", передает Lada.kz
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Об этом сообщил Сергей Григорьев, капитан судна "Сартас", один из добровольцев, принимавших участие в поисках тел утонувших.
Он обнаружил тело мальчика 11 июля, примерно в 18:30.
В поисках участвовали волонтеры, спасатели области и родственники погибших.
Информация об утонувших на водосбросном канале "Шора" поступила 5 июля. Одну из отдыхавших успел спасти полицейский.
Родственники пропавших на "Шоре" двоих людей просили помочь в поисках. К поисковым мероприятиям в Актау подключились добровольцы из дайвинг-центра.
Одного из двух утонувших в море нашли
10 июля.