Президент
Назарбаев: ГосСМИ необходимо выпускать больше интересного и качественного контента
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с руководителями государственных средств массовой информации, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды. 

В ходе встречи Главе государства были представлены отчеты руководителей казахстанских государственных средств массовой информации о деятельности возглавляемых ими организаций.

Также Президент Казахстана ознакомился с достижениями государственных СМИ и дальнейшими планами их развития. Глава государства подчеркнул важность выработки качественного отечественного медиаконтента, способствующего нравственному воспитанию молодёжи. "Государственные СМИ должны работать над тем, чтобы занять свою нишу на медиарынке. Необходимо больше интересного и информативного контента, в том числе о мировой культуре и истории", – отметил Назарбаев.


При поддержке ТРК Президента РК 

В свою очередь, руководители отечественных СМИ рассказали Главе государства о текущей ситуации в казахстанской информационной среде и перспективах ее развития.

В завершение Президент Казахстана дал ряд конкретных поручений, подчеркнув необходимость формирования конкурентоспособных государственных средств массовой информации.

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Во встрече также приняли участие руководители Администрации Президента, Министерства информации и коммуникаций и других государственных органов.

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