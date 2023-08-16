Нажиться и уйти

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Со дня аварии на шахте имени Ленина, в которой погибли пятеро бурильщиков, прошло уже 9 месяцев. Правительственная комиссия давно признала 100-процентную вину работодателя – компании "АрселорМиттал Темиртау". Она же обозначила круг подозреваемых из 26 человек. В ноябре 2022 года было заведено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Однако оно все еще не передано в суд. Родственники погибших горняков переживают, что за смерть их близких никого не накажут, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"После похорон своего сына я поехала в отдел полиции города Шахтинск, там меня допрашивал следователь, - говорит мать погибшего машиниста буровой установки шахты имени Ленина Галина Инкина. – Он спрашивал только о личной жизни сына, а о взрыве на шахте не было ни слова! Я попросила задавать вопросы по существу, а он мне заявил: "Вы думаете, что кого-то накажут? Такого не будет. Все спишут на природное явление". Я тогда не хотела в это верить, а теперь вижу, что все к тому и идет".

После того допроса Галина Инкина стала вести собственное расследование. Первым делом она обратилась к директору угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау" и техническому инспектору профсоюза угольщиков "Қорғау" Андрею Лукину. Последний проникся сочувствием к убитой горем матери и рассказал ей о фактах, которые во время расследования установила правительственная комиссия. Женщина для себя сделала вывод: руководство шахты знало о выделении метана, но пренебрегло дегазацией.

"Почему вы скрывали, что идет газ?! Почему вы не остановили работы на шахте?! Ведь 29 октября уже был первый сигнал! – негодует Галина Инкина. – Я знаю: на шахте скрывали, что идет выделение большого количества метана. Почему? Это легко понять! Если газ вскроется, то придется останавливать проходку и бурить дегазационные скважины с поверхности. А этого нельзя было допустить, потому что Карметкомбинату нужен уголь для выплавки стали! Нужен самый лучший уголь пласта Д-6. А он залегает на большой глубине, там, где много взрывоопасного метана".

Галина Александровна поняла, что одной ей не справиться. Поэтому она объединила вокруг себя родственников остальных погибших шахтеров. В инициативную группу вошли братья бурильщиков Андрея Санжарова и Маргулана Ынтыбекова, а также супруга горняка Армана Кашкея. Они вместе стали обивать пороги спецпрокуратуры, которая расследует уголовное дело, областной прокуратуры и встречаться с руководством АО "АрселорМиттал Темиртау".

"После одной из встреч с иностранным начальством компании ко мне домой приехали их юристы, - рассказывает мать погибшего бурильщика. – Они привезли мне готовое заявление, в котором было написано, что я обвиняю в случившемся только шахту имени Ленина, остальное руководство "Арселора" не упоминалось. Мне сказали, что, если я эту бумагу подпишу, а старое заявление заберу, то мне подарят квартиру. Как это так? Неужели они думают, я продам память сына за квартиру?! Мне ребенок мой нужен! Моему Денису было всего 38 лет! У него 5-летняя дочка осталась. Как с этим жить?!"

Не знает, как дальше жить и супруга самого молодого бурильщика, погибшего в шахте 3 ноября – Яна Кашкей. Девушка считает, что правительственная комиссия сделала неправильный вывод о причине аварии на шахте имени Ленина. Она установила, что искра, вызвавшая взрыв, возникла из-за трения штанги буровой установки об элемент металлического крепежа. По словам Яны, уже после трагедии проводилось несколько экспериментов с буровой установкой, в результате которых искр от оборудования не отлетало.

"Получается, экспертам не удалось выяснить, отчего возникла искра, - высказывает свое мнение Яна Кашкей. – Поэтому мы опираемся на другие нарушения, которые были установлены. Во-первых, скрывалось то, что уже с 29 октября в шахте началось выделение метана. А во-вторых, что наши родные пошли в забой без начальника по технике безопасности. Там были установлены датчики фиксации газа, но они не работали. Если бы они были исправны и начальник по ТБ увидел их показания, то трагедии можно было избежать".

Надо сказать, что за справедливость борются не только родные погибших горняков, но и их коллеги, которые во время ЧП отравились метаном. Эти люди остались инвалидами. С шахты им пришлось уволиться. Ведь из-за состояния здоровья им теперь нельзя спускаться в забой. Всего их четверо. Среди них – комбайнер Владимир Ханиев. В шахте имени Ленина он проработал 17 лет.

"Вы не представляете, что в день аварии на шахте нам пришлось пережить. Я помню, как мы очнулись после взрыва, как задыхаясь, в темноте тащили на себе мужиков, которые были без сознания, - говорит Владимир Ханиев, прерываясь и закрывая глаза, чтобы переждать приступ головной боли. – Я выгляжу целым, у меня нет крупных переломов, но есть проблемы с головой. Из-за отравления метаном у меня постоянно болит голова. Раньше я зарабатывал хорошие деньги. А теперь мне кинули это копеечное пособие. И что мне делать? Я не могу работать – ни физически, ни умственно. Знаете, что самое обидное? Что мы на своей родной земле являемся рабами каких-то иностранцев. Для них мы, шахтеры, – расходный материал".

Оказалось, что горняку Владимиру Ханиеву, как и его троим товарищам по несчастью, еще не присвоили статус потерпевших. Следствие никак не может определить, какой вред здоровью они получили во время аварии на шахте имени Ленина. А вот родственникам погибших бурильщиков этот самый статус присвоили всего несколько недель назад. Хотя расследование уголовного дела идет уже 9 месяцев.

"Я не понимаю, почему родственники погибших шахтеров до августа не были признаны потерпевшими, - недоумевает адвокат Канат Нахимбеков. – Увидев это нарушение, мы подали жалобу в суд. В результате моих клиентов признали потерпевшими, меня – их законным представителем".

Юрист добавил, что видит основания для возбуждения новых уголовных дел. Одно – за нарушение правил охраны труда (статья 156 УК РК), второе – за нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах (статья 281 УК РК) и третье – за недобросовестное отношение к обязанностям (статья 254 УК РК). Канат Нахимбеков перечислил их в своем ходатайстве в спецпрокуратуру и потребовал включить в обвинение. Результата пока нет.

"Мы обращаемся к общественности, к прокурору Карагандинской области, к главе государства. Поддержите нас! – еле сдерживает слезы мать погибшего шахтера Галина Инкина. – Мы переживаем, что аварию на шахте имени Ленина объявят природным катаклизмом, и никто не будет наказан. Так не должно быть! Взрывы на шахтах будут продолжаться. Давно пора понять, что иностранный инвестор не заботиться о безопасности людей. Он пришел в Казахстан, чтобы взять наш уголь, нажиться и уйти!"

Напомним, 3 ноября 2022 года в 03:03 в городе Шахтинск на шахте имени Ленина угольного департамента АО "Арселор Миттал Темиртау" при бурении газодренажных скважин произошел внезапный выброс газа.

В шахте находились 106 работников. Пять человек, находившихся на аварийном участке, погибли. Четыре работника госпитализированы с различными травмами.

По распоряжению премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова министр по ЧС Юрий Ильин возглавил правительственную комиссию по расследованию причин аварий на шахте.

Департамент полиции области по факту гибели людей начал досудебное расследование по уголовной статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

23 ноября министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Юрий Ильин в ходе брифинга озвучил итоги правительственной проверки взрыва на шахте имени Ленина угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау". По его словам, 100-процентная вина лежит на работодателе.