"Я уже заострял внимание компании на создании безопасных условий труда" – премьер о ЧП в Шахтинске

Премьер-министр РК Алихан Смаилов прокомментировал на своей странице в Facebook ЧП в Шахтинске, где погибли рабочие, передает Kazpravda.kz.

"На шахте имени Ленина УД АО "АрселорМиттал Темиртау" произошла авария, унесшая, по последним данным, жизнь пяти горняков. В этой связи моим распоряжением создана Правительственная комиссия во главе с министром по чрезвычайным ситуациям РК Юрием Ильиным. В ее состав вошли представители уполномоченных министерств, местных исполнительных органов и профсоюзных организаций. Летом этого года во время посещения АО "АрселорМиттал Темиртау" я уже заострял внимание руководства компании на необходимости принятия исчерпывающих мер по созданию безопасных условий труда, выделения инвестиций на модернизацию производства", – написал премьер.

Смаилов отметил, что перед Правительственной комиссией поставлены задачи по объективному расследованию причин аварии, решению оперативных вопросов, а также оказанию всесторонней помощи семьям погибших и пострадавшим.

"Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших", – дополнил глава кабмина.

Напомним, сегодня, 3 ноября, в 03.03 на шахте имени Ленина УД АО "АрселорМиттал Темиртау" произошла авария.

"На момент происшествия в шахте находилось 106 сотрудников, на поверхность поднялся 101 человек. 5 человек (стволовые) остались для функционирования подъёмных клетей", – сообщила пресс-служба акимата Карагандинской области.

На месте происшествия находится аким области, глава города, руководство компании, работает аварийно-спасательная служба ПВАСС "Комир".

"По имеющейся предварительной информации, при бурении газодренажных скважин, произошел внезапный выброс газа, что повлекло гибель 4 работников, поиски еще одного работника продолжаются, еще четверо госпитализированы в больницу. Эвакуированы 106 работников. Обстоятельства устанавливаются. Создается комиссия по расследованию аварии, по результатам расследования будут установлены причины и обстоятельства происшествия", - прокомментировал официальный представитель МЧС РК Руслан Иманкулов.

По факту ЧП зарегистрировано уголовное дело по статье 277 части 3 УК РК.