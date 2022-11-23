100-процентная вина работодателя – итоги расследования аварии на шахте имени Ленина

Министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Юрий Ильин в ходе брифинга озвучил итоги правительственной проверки взрыва на шахте имени Ленина угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау", сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

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Министр сообщил, что сегодня правительственная комиссия завершила свою работу.

"Комиссия пришла к выводу, что авария произошла вследствие внезапного газодинамического явления, связанного с выходом повышенного количества газов и угольной пыли из ранее пробуренных дренажных скважин при вскрытии особого выбросного пласта Д-6 на шахте имени Ленина. Другими словами, основной причиной взрыва стал большой выброс метана с пылью, который воспламенился. А воспламенению послужили образование искры в результате трения буровой штанги от элементов металлического крепежа в районе пикета №79 на буровом станке, а также неудовлетворительная организация производства работ, выраженная в отсутствии должного контроля со стороны инженерно-технического персонала как угольного департамента, так и непосредственно самой шахты имени Ленина", – озвучил Ильин.

По его словам, комиссия определила нулевую вину работников и 100-процентую – работодателя.

"В ходе работы комиссия определила круг ответственных лиц, допустивших нарушение трудового законодательства РК, а также нормативно-правовых актов в области промышленной безопасности. Материалы по расследованию аварии на шахте имени Ленина будут переданы, согласно закону, в поднадзорный и правохранительные органы для дальнейшего принятия процессуального решения. Материалы мы сегодня передаем по подследственности", – дополнил министр по чрезвычайным ситуациям.

Помимо этого, комиссия выявила ряд нарушений.

"Во-первых, штат службы прогноза выброса опасного участка не укомплектован горными мастерами: фактически в штатном расписании присутствовали 13 человек, по расчету должно быть 25, что не позволило производить эффективный контроль инженерно-технических работ службы прогноза при бурении скважин, а также их качества.

Второе, штат службы аэрогазоконтроля участка не укомплектован подземными электрослесарями, фактически 16, по факту – 25, что также не позволило производить контроль, обслуживание датчиков газовой защиты.

Бурение скважин производилось без применения пылеподавления, что привело к большому скоплению легковоспламеняющейся угольной пыли. И фактическое расположение буровых станков на породном брустере не соответствовало расположению по схеме электроснабжений и аэрогазового контроля, паспортов бурения скважин, что привело к неудовлетворительному контролю за содержанием метана, выработки породного брустера", – продолжил глава ведомства.

В общем круге лиц подозреваемых на сегодняшний день фигурируют 26 должностных лиц, начиная от руководства АМТ и заканчивая руководящим инженерно-техническим составом шахты имени Ленина, акцентировал глава МЧС.

"Подозреваемым, в соответствии с нашим законом, пока не предъявлены обвинения, они находятся на свободе. Единственное, всему кругу лиц, которые определены в списках правительственной комиссии, выставлено ограничение на выезд за пределы Казахстана", – заключил Ильин.

Напомним, 3 ноября в 03:03 часов в городе Шахтинске на шахте имени Ленина угольного департамента АО «Арселор Миттал Темиртау» при бурении газодренажных скважин произошел внезапный выброс газа.

В шахте находились 106 работников. Пять человек, находившихся на аварийном участке, погибли. Четыре работника госпитализированы с различными травмами.

По распоряжению премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова министр по ЧС Юрий Ильин возглавил правительственную комиссию по расследованию причин аварий на шахте.

Департамент полиции области по факту гибели людей начал досудебное расследование по уголовной статье «Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».