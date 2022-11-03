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Происшествия , Чрезвычайные ситуации , Здравоохранение

ЧП в Шахтинске: о пострадавших горняках рассказали в Минздраве

Пострадавшим горнякам оказывается вся необходимая медицинская помощь. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Казахстана, передает Kazpravda.kz.

В результате происшествия на шахте имени Ленина (АО «АрселорМиттал Темиртау») в городе Шахтинске 4 пострадавших работников шахты доставлены в центральную городскую больницу. Предварительный диагноз – отравление метаном.

«Двое из пострадавших переведены в токсикологическое отделение многопрофильной больницы имени Х.Ж. Макажанова в Караганде. Двое других, получивших помимо отравления травмы различной степени тяжести, находятся в Шахтинске.

Для проведения консилиума прибыла бригада санавиации в составе двух нейрохирургов и двух реаниматологов, специалистов больницы имени Макажанова», – проинформировали в Минздраве.

Министерство здравоохранения держит на контроле вопросы оказания медицинской помощи пострадавшим, врачи делают всё возможное для спасения жизни горняков.

Ведомство выразило глубокие соболезнования семьям погибших шахтеров.

Напомним, сегодня, 3 ноября, в 03:03 часов на шахте имени Ленина УД АО «АрселорМиттал Темиртау» произошла авария. При бурении газодренажных скважин произошел внезапный выброс газа, что повлекло гибель пятерых работников, еще четверо госпитализированы в больницу. Эвакуированы 106 работников.

На месте происшествия находятся аким области, глава города, руководство компании, работает аварийно-спасательная служба ПВАСС «Комир».

По факту ЧП зарегистрировано уголовное дело по части 3 статьи «Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ».

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