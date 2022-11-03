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Происшествия

Авария в Шахтинске: найдено тело пятого работника

Елисеева Екатерина
корреспондент

В Карагандинской области обнаружили тело пятого работника, который был на шахте в момент аварии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

"В 9:09 обнаружено тело пятого работника", – говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 3 ноября, в 03.03 на шахте имени Ленина УД АО "АрселорМиттал Темиртау" произошла авария.

"На момент происшествия в шахте находилось 106 сотрудников, на поверхность поднялся 101 человек. 5 человек (стволовые) остались для функционирования подъёмных клетей",  – сообщила пресс-служба акимата Карагандинской области. 

На месте происшествия находится аким области, глава города, руководство компании, работает аварийно-спасательная служба ПВАСС "Комир".

"По имеющейся предварительной информации, при бурении газодренажных скважин, произошел внезапный выброс газа, что повлекло гибель 4 работников, поиски еще одного работника продолжаются, еще четверо госпитализированы в больницу. Эвакуированы 106 работников. Обстоятельства устанавливаются. Создается комиссия по расследованию аварии, по результатам расследования будут установлены причины и обстоятельства происшествия", - прокомментировал официальный представитель МЧС РК Руслан Иманкулов.

По факту ЧП зарегистрировано уголовное дело по статье 277 части 3 УК РК.

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