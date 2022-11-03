Создана правительственная комиссия по расследованию аварии в Шахтинске

Министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Юрий Ильин возглавил правительственную комиссию по расследованию причин аварий на шахте в Карагандинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Напомним, 3 ноября в 03:03 часов в городе Шахтинске на шахте имени Ленина УД АО «АрселорМиттал Темиртау» при бурении газодренажных скважин произошел внезапный выброс газа.

В шахте находились 106 работников. Пять человек, находившихся на аварийном участке, погибли. Четыре работника госпитализированы с различными травмами.

Психологи МЧС оказывают помощь родственникам погибших.

Производственный процесс временно приостановлен.

По распоряжению премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова министр по ЧС Юрий Ильин возглавил правительственную комиссию по расследованию причин аварий на шахте в Карагандинской области.

Департамент полиции области по факту гибели людей начал досудебное расследование по уголовной статье «Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».