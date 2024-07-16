Назначен аким города Актау

Ранее занимавший эту должность Улугбек Тналиев покинул пост по собственному желанию
Глава Мангистауской области Нурдаулет Килыбай представил депутатам актауского городского маслихата кандидата на должность акима города, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата региона
Депутаты городского маслихата поддержали представленную кандидатуру. Так, распоряжением акима Мангистауской области по согласованию с администрацией президента РК Байпаков Абилкаир Жанаевич назначен на должность акима города Актау.
Нурдаулет Килыбай поблагодарил Улугбека Тналиева за проделанную работу по улучшению благосостояния жителей города Актау, а также дал Абилкаиру Байпакову ряд конкретных поручений, касающихся социально-экономического развития областного центра.
Абилкаир Байпаков родился в 1978 году в селе Шетпе Мангистауского района. Имеет высшее образование в сфере государственное и местное управление.
В разные годы занимал руководящие должности в государственных органах региона, в том числе, управлении внутренней политики и управлении культуры Мангистауской области, руководителя аппарата акима города Актау, Тупкараганского и Каракиянского районов, акима села Баянды Мунайлинского района, АО «НК «Социально-предпринимательская корпорация «Каспий», заместителя акима города Актау.
С 2023 года и до сегодняшнего дня являлся руководителем управления культуры, развития языков и архивного дела Мангистауской области.