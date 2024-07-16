Назначен аким города Актау

Кадровые назначения
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Ранее занимавший эту должность Улугбек Тналиев покинул пост по собственному желанию

Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области

Глава Мангистауской области Нурдаулет Килыбай представил депутатам актауского городского маслихата кандидата на должность акима города, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата региона

Депутаты городского маслихата поддержали представленную кандидатуру. Так, распоряжением акима Мангистауской области по согласованию с администрацией президента РК Байпаков Абилкаир Жанаевич назначен на должность акима города Актау.

Нурдаулет Килыбай поблагодарил Улугбека Тналиева за проделанную работу по улучшению благосостояния жителей города Актау, а также дал Абилкаиру Байпакову ряд конкретных поручений, касающихся социально-экономического развития областного центра.

Абилкаир Байпаков родился в 1978 году в селе Шетпе Мангистауского района. Имеет высшее образование в сфере государственное и местное управление.

В разные годы занимал руководящие должности в государственных органах региона, в том числе, управлении внутренней политики и управлении культуры Мангистауской области, руководителя аппарата акима города Актау, Тупкараганского и Каракиянского районов, акима села Баянды Мунайлинского района, АО «НК «Социально-предпринимательская корпорация «Каспий», заместителя акима города Актау.

С 2023 года и до сегодняшнего дня являлся руководителем управления культуры, развития языков и архивного дела Мангистауской области.

#назначение #Актау #аким #Абилкаир Байпаков

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