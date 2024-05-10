Назначен аким нового города Алатау

Им стал экс-зампред Агентства по стратегическому планированию и реформам, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Алматинской области

Фото: instagram.com/almobl_akimat

На должность акима нового города Алатау назначен Аркен Утенов. Ранее он занимал должность заместителя председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам.



Аркен Утенов родился 15 ноября 1983 года в городе Алматы. Окончил Казахский национальный университет им. Аль-Фараби (2006) и Университет Карнеги Меллона (выпускник программы «Болашақ», 2010). Является специалистом по международным отношениям, экономистом и магистром наук в области государственной политики, членом Президентского молодежного кадрового резерва.



Аркен Утенов имеет опыт работы в банковском секторе страны, а также на различных должностях в государственных учреждениях, включая Администрацию Президента и министерство финансов, министерство иностранных дел.