На пост главного тренера национальной сборной Казахстана по художественной гимнастике назначена Лола Адилбекова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК РК

Фото: пресс-служба НОК РК

Лола Адилбекова - мастер спорта международного класса, участница чемпионатов мира, а также серебряный призер Азиатских игр 2002 года в командном зачете.

Тренерскую карьеру Адилбекова начала в 2010 году в Шымкенте. В последние годы она занимала должность старшего тренера города Шымкент. В 2018 году ей было присвоено звание «Заслуженный тренер РК».

За годы работы Адилбекова подготовила ряд выдающихся спортсменок, которые представляли Казахстан на международной арене. Среди них: чемпионка Азии и победительница Азиатских игр в командных соревнованиях Даяна Абдирбекова, участница юношеской Олимпиады Роза Абитова, финалистка юношеского чемпионата мира Эльжана Таниева, серебряный призер Азиады - 2023 в командных соревнованиях, обладательница бронзы Азиатских игр 2023 года в индивидуальном многоборье Милана Парфилова.

На этом посту Лола Адилбекова сменила Алию Юсупову, которая ранее решила сложить полномочия главного тренера и сосредоточиться на работе в качестве президента Федерации гимнастики Казахстана.