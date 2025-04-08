Назначен главный тренер сборной Казахстана по художественной гимнастике

Кадровые назначения,Спорт
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Дана Аменова
корреспондент

На пост главного тренера национальной сборной Казахстана по художественной гимнастике назначена Лола Адилбекова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК РК

Фото: пресс-служба НОК РК

Лола Адилбекова - мастер спорта международного класса, участница чемпионатов мира, а также серебряный призер Азиатских игр 2002 года в командном зачете. 

Тренерскую карьеру Адилбекова начала в 2010 году в Шымкенте. В последние годы она занимала должность старшего тренера города Шымкент. В 2018 году ей было присвоено звание «Заслуженный тренер РК».  

За годы работы Адилбекова подготовила ряд выдающихся спортсменок, которые представляли Казахстан на международной арене. Среди них: чемпионка Азии и победительница Азиатских игр в командных соревнованиях Даяна Абдирбекова, участница юношеской Олимпиады Роза Абитова, финалистка юношеского чемпионата мира Эльжана Таниева, серебряный призер Азиады - 2023 в командных соревнованиях, обладательница бронзы Азиатских игр 2023 года в индивидуальном многоборье Милана Парфилова. 

На этом посту Лола Адилбекова сменила Алию Юсупову, которая ранее решила сложить полномочия главного тренера и сосредоточиться на работе в качестве президента Федерации гимнастики Казахстана.

#назначение #художественная гимнастика #тренер #Лола Адилбекова

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