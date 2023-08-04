Назначен новый аким Риддера

Даулет Батырбаев назначен акимом города Риддера, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Восточно-Казахстанской области.
Батырбаев Даулет Бахитович окончил Государственный университет «Семей» (специальность «экономист-бухгалтер») и Новосибирский гуманитарный институт (юриспруденция).
В 1998-1999 годы работал методистом представительства Новосибирского гуманитарного института, город Семей.
Затем до 2009 года был брокером, директором ТОО «Фирма «Азия», индивидуальным предпринимателем, директором ТОО «Дегелен Семей Тау».
В 2009-2010 годы – главный специалист отдела предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии города Усть-Каменогорска.
В 2010-2011 годы – заместитель акима Меновновского сельского округа Усть-Каменогорска.
В 2011-2012 годы – начальник отдела управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области», начальник отдела архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района Восточно-Казахстанской области.
В 2012-2016 годы – заместитель акима Уланского района ВКО.
В 2016-2017 годы – аким Уланского района ВКО.
В 2017-2019 годы – аким Бескарагайского района ВКО.
В 2019-2020 годы – руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Восточно-Казахстанской области.
С декабря 2020 года был председателем правления АО «Региональный центр государственно-частного партнерства Восточно-Казахстанской области».
Напомним, прежний аким Риддера Дмитрий Горьковой скоропостижно скончался 21 апреля 2023 года.