Назначен новый аким Туркестана

Кадровые назначения
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Им стал  Азимбек Пазылбекулы

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Нового акима активу города представил аким области Дархан Сатыбалды, который подчеркнул важные задачи, стоящие перед новым руководителем, такие как развитие города, повышение туристического и экономического потенциала, а также превращение Туркестана в центр тюркского мира, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат области

Азимбек Пазылбекулы родился в 1991 году в Жанакорганском районе Кызылординской области. Имеет высшее образование, окончил Алматинский национальный университет имени Аль-Фараби, Кызылординский государственный университет имени Коркыт Ата, Казахский государственный юридический университет имени М.С. Нарикбаева и университет «Болашак», по специальностям: государственное и местное управление, экономика, строительство и правоведение.

Свою трудовую деятельность он начал в 2013 году, исполняя обязанности ведущего специалиста отдела внутренней политики города Кызылорда. В 2015 году он стал главным инспектором организационно-инспекторского отдела аппарата акима города Кызылорда. Также работал экспертом и старшим экспертом в Министерстве национальной экономики Казахстана.

С 2017 года занимал должности главного эксперта и руководителя управления в Комитете по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Министерства инвестиций и развития Казахстана.

А.Пазылбекулы также руководил управлениями Министерства инвестиций и развития, а также Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана. С 2023 года по настоящее время занимал должность заместителя председателя Комитета строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития.

 

#назначение #Туркестан #аким

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