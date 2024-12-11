Назначен новый аким Усть-Каменогорска

Кадровые назначения
65
Гульмира Кунапия
корреспондент

По согласованию с администрацией президента РК и депутатами городского маслихата, распоряжением акима Восточно-Казахстанской области на должность акима Усть-Каменогорска назначен Алмат Акышов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на областную администрацию 

Фото: акимат ВКО

Алмат Акышов - уроженец Восточного Казахстана, вырос в Усть-Каменогорске, свою трудовую деятельность также начал в областном центре.

В разные годы работал в управлении туризма, физической культуры и спорта, министерстве сельского хозяйства, был руководителем аппарата Уланского района, заместителем акима Аягузского района, руководителем управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ВКО. Последние два года возглавлял Курчумский район.

Трудовой стаж 14 лет, из них 12 лет на государственной службе. Имеет ученую степень магистра по региональному развитию, член Президентского молодежного кадрового резерва.

Аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев отметил, что учитывая опыт работы в экономике, энергетике и ЖКХ, на Алмата Акышова возлагается огромная ответственность в обеспечении роста по всем основным показателям социально-экономического развития Усть-Каменогорска.

#Усть-Каменогорск #аким #Акышов

Популярное

Все
О трендах, кадрах и науке госуправления
«Больше всех народом любим тот, кто в битве неколебим...»
В КазАТИУ состоялась встреча с участием членов Комиссии по правам человека
В Казахстане начнут собирать американские комбайны
В целях устойчивого развития
На принципах верховенства права
1991-й: о чем свидетельствуют газетные архивы
Гарантия качественной медпомощи
Для эффективных решений важен диалог
Родительство с большой буквы
Предупреждать, а не устранять
Свыше сотни бесценных артефактов обнаружены в урочище Сарытогай
«Здоровый образ жизни» для тенге
Опреснительные мощности удвоены
Чтить Родину и закон
Врачи на вес золота
Воздушная «скорая» спешит на помощь
Завершился международный тур VII олимпиады FEMO International
Обнаружены новые документы о великой откочевке казахов
Игра объединила конфессии
Задачи прокуратуры – закон и порядок
Лица старого Уральска
Отечественный производитель пожаловался на Magnum
Деликатесы по скромной цене
Казашка впервые покорила воды Антарктиды
Производство шоколада может прекратиться
Каким декларантам налоговики блокируют счета
Где купить соғым в Астане
Токаев поговорил по телефону с Трампом
Боксеры Казахстана гарантировали себе 8 медалей на чемпионате Азии
Казахский свадебный обряд внесли в список ЮНЕСКО
Коммунальная перезагрузка
Жамбылские школьники показали лучшие знания по республике
В Тбилиси спецназ разогнал протестующих водометами
Вдохновлять собственным примером
Торговые ограничения в отношении Казахстана не имеют смысла – Даррен Спинк
«Незаконная концентрация ресурсов узким кругом лиц препятствовала развитию экономики» – генпрокурор
Гибридную электростанцию построят в Мангистау
Токаев утвердил закон о республиканском бюджете на 2025 – 2027 годы
Камеры начали фиксировать среднюю скорость на дорогах Казахстана
Мы будем привлекать инвестиции в туристическую отрасль ВКО для ее продвижения на международном уровне
Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее
Первый приговор по делу о вовлечении школьницы в секс-рабство вынесли в Кызылорде
На трассе Балхаш – Сарышаган задержали военного с крупной партией наркотиков
Арест, штрафы и лишение прав: участников беспредельного кортежа наказали в Конаеве
Студентов, пенсионеров и домохозяек в РК освободят от обязательного декларирования доходов
Казахстанских водителей предупредили о новом способе мошенничества
Президент подписал закон по вопросам реформирования жилищной политики
«Южный вектор» открыт для бизнес-предложений
В Кызылординской области открылась первая «Комфортная школа»
Санжар Адилов назначен заместителем министра внутренних дел РК
Увидеть Мангистау и запомнить навсегда
На собственной «резине»: от Нижнекамска до Караганды
Махмуд Сабырхан нокаутом выиграл бой на ЧА по боксу
Будем здесь учиться на хорошо и отлично
Президент посетил концерт, посвященный творчеству поэта Шомишбая Сариева
Кызылординский рис: от поля до стола
Главную сверхспособность человека, которой нет у ИИ, назвали эксперты
Грустные думки аграрные
Токаев прибыл в Баку

Читайте также

Ольга Рыпакова возглавила Федерацию легкой атлетики Казахст…
Бахтияр Артаев получил должность в Кызылорде
Назначены новые начальники академий МВД
В МВД – новое назначение

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]