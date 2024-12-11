Назначен новый аким Усть-Каменогорска

По согласованию с администрацией президента РК и депутатами городского маслихата, распоряжением акима Восточно-Казахстанской области на должность акима Усть-Каменогорска назначен Алмат Акышов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на областную администрацию

Фото: акимат ВКО

Алмат Акышов - уроженец Восточного Казахстана, вырос в Усть-Каменогорске, свою трудовую деятельность также начал в областном центре.

В разные годы работал в управлении туризма, физической культуры и спорта, министерстве сельского хозяйства, был руководителем аппарата Уланского района, заместителем акима Аягузского района, руководителем управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ВКО. Последние два года возглавлял Курчумский район.

Трудовой стаж 14 лет, из них 12 лет на государственной службе. Имеет ученую степень магистра по региональному развитию, член Президентского молодежного кадрового резерва.

Аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев отметил, что учитывая опыт работы в экономике, энергетике и ЖКХ, на Алмата Акышова возлагается огромная ответственность в обеспечении роста по всем основным показателям социально-экономического развития Усть-Каменогорска.