Назначен новый руководитель ДУИС после убийства в колонии СКО

В Северо-Казахстанской области представили нового руководителя начальника департамента уголовно-исполнительной системы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы ведомства, временно исполняющим обязанности начальника стал генерал-майор полиции Берик Билялов. Его личному составу департамента представил первый заместитель председателя КУИС МВД РК Сагат Мадиев.

Берик Билялов – уроженец Северо-Казахстанской области. Окончил Карагандинскую высшую школу Государственного следственного комитета Республики Казахстан (1996) по специальности «юрист».

Долгие годы работал в регионе. С 2014-го по 2019-й годы занимал должность начальника департамента внутренних дел области. До назначения работал начальником департамента полиции Акмолинской области.

В ведомстве уточнили, что глава ДУИС СКО Рустан Ахметжанов лишился должности по итогам проверок, начатых после трагического инцидента в колонии чрезвычайной безопасности №51 в селе Новоукраинка Айыртауского района СКО.

В этой колонии произошел конфликт между двумя осужденными, 28 и 46 лет. Во время ссоры один из осужденных ударил другого по голове. 46-летнего пострадавшего госпитализировали, мужчина умер, не приходя в сознание. Инцидент произошел 9 ноября.

Рустан Ахметжанов возглавлял ДУИС СКО с февраля 2020 года.